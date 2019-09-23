快買機票！聖淘沙「魚尾獅塔」準備拆除　10月20日最後開放

▲新加坡聖淘沙魚尾獅塔。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

新加玻聖淘沙（Sentosa）著名地標「魚尾獅塔」即將在10月21日拆除，目的是為重新規劃聖陶沙島與布拉尼島（Pulau Brani）周圍的觀光藍圖。聖淘沙發展局表示，第一期工程「聖淘沙心之音」預計在2022年完工，屆時會有一座長達400公尺的高空走廊，遊客可以直通至沙灘。

新加坡李顯龍上個月在國慶大會中，宣布了新的「聖陶沙－布拉尼島」觀光計畫，聖淘沙發展局（Sentosa Development Corporation）表示，該地將重新規劃成五大觀光區，而耗資9000萬美元的第一期工程「聖淘沙心之音」（Sentosa Sensory scape）將在年底動工，將會新闢一座高空走廊連結聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）沙灘，預計在2022年完工，所以「魚尾獅塔」必須先行拆除，剩餘的區域將在未來20至30年陸續完工。

這座高3700公尺的「魚尾獅塔」已矗立在聖淘沙24年，不管對遊客或是當地人來說，都是非常具有紀念意義的景點。聖淘沙發展局執行長Quek Swee Kuan表示，造訪魚尾獅塔的旅客約在400萬至600萬之間，而2018年的觀光人數超過了1900萬，「因此該地需要開闢一條更寬的道路，聖淘沙心之音能夠容納的行人數是現今的一倍。」

▲魚尾獅公園石像會繼續保留（圖／資料照片）



聖淘沙「魚尾獅塔」與新加坡市區的魚尾獅公園內石像差異在於，遊客可以進入魚尾獅塔，從魚尾獅的嘴巴綜觀整個聖淘沙美景。Quek Swee Kuan說，拆除該塔是不得已的決定，但為了將聖淘沙打造成適合家庭旅遊的綠色生態島，就必須要做遷移，「我們正在思考該如何紀念它。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。