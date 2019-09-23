電子三雄早盤走低　台股開盤小跌5點

▲ 台股早盤走低。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

上週五美股經歷大幅波動，早盤開高後急轉直下，道瓊收跌近160點。台股今（23）天開盤以10,924點開出，小跌5點。

根據證交所統計，上周五（20日）台股收盤為10,929.69點，較上週12日收盤的10,827.55點上漲102.14點，漲幅約為0.94%，外資連12日買超。今天開盤以10,924點開出，小跌5點，截至上午9點09分，指數下跌10點、來到10,918點。

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電子三雄表現，股王大立光（3008）開在4270元、下跌0.7%；台積電（2330）、鴻海（2317）皆以平盤開出，台積電（2330）開264元；鴻海（2317）開74.5元。

上週五（20 日）美國公布新一波陸貨關稅排除清單，美股早盤上揚，然而盤中中方取消美農場參訪行程，川普表示無需趕在 2020 大選前達成協議，加上美國季度四種衍生性金融商品到期結算日，美股四大指數同步收低。

道瓊下跌159.72點，或0.59%，收26935.07點；那斯達克指數下跌65.21點，或0.80%，收8117.67點；標普 500 指數指數下跌14.72點，或0.49%，收2992.07點；費城半導體指數下跌29.07點，或1.83%，收1563點。