不給換錢秒臭臉！客拿10元商品...掏1000　店員怨「別把超商當銀行」反被戰爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名店員發文抱怨，很不喜歡假日把超商當銀行的人，一聽不能換錢，還會擺出臭臉，甚至故意買便宜商品，再掏大鈔找錢。沒想到，大票網友看完卻不買帳，一面倒吐槽「就是沒零錢阿！」

店員在「爆怨公社」發文一吐怨氣，她表示，真的很不喜歡假日把超商當銀行的人，「假日銀行沒開，哪裡有那麼多零錢換？就不能換錢，不給換還擺臉色，然後故意買10元商品？拿1000？你X的...我又不差你這10元業績！」

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她強調，不爽的是那種故意領錢換錢的，並不是身上沒錢而領錢的那種，「根本當銀行在用喔！」然而抱怨文一出，大部分網友都持反面看法，紛紛回應「好幾次我只有1千，就沒零錢啊」、「大部分提款機只能領千元的啊」、「百鈔的提款機都有限，被領光就沒了啦」。

▲很多人剛領錢後，身上只有大鈔。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

還有許多人直言，「可是剛領完錢真的沒零錢，我都直接用1000元買水耶」、「真不好意思，可是我就只想買10元的東西啊」、「呃....說不給換錢可以接受啦，但是人家買10塊錢的用1000大鈔也錯了嗎」、「可是就算故意換，不管消費多少，他也算是消費阿」。

不過，也有人站在原po立場，表示「如果每個都這樣換哪來的零錢找人？這篇文釣出一堆奧客。」一席話也釣出同行打圓場，笑說「這樣不算奧客吧，就正好沒零錢啊，而且他有買東西，就跟很多繳帳單的人一樣，正好零錢很多用零錢繳費一樣，至少他有先問能不能換吧，等你遇的分好幾次拿1000來買養樂多，而且是同一個人才崩潰」。

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