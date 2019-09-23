台南油罐車閃機車撞分隔島翻覆　駕駛頭部撞擋風玻璃送醫

▲台南市台一線322.5公里處，發生一輛35噸油罐車，疑因閃避待轉機車騎士，因而撞上分隔島，後方油罐桶翻覆，司機頭部因撞擊受傷送醫，善化分局警方處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市台一線322.5公里處（台一線與新港社大道路口），23日上午7時許發生一輛35噸油罐車，行經該處疑因閃避待轉之機車騎士，而撞上分隔島，後方油罐桶翻覆（內載石灰），50多歲邱姓司機頭部因撞擊擋風玻璃受傷，經救護車送往永康奇美醫院就診，全案由善化分局警方處理中。

據了解，該部由邱姓駕駛人所駕35噸油罐曳引車，當時行駛在台一線上由南向北行至322.5公里處（台一線與新港社大道路口），機車則是在東側待轉區準備向西行駛，據機車騎士說明，因當時機車起步，曳引車剛好通過路口，2車輕微擦撞，然而曳引車車因緊急煞車，導致車頭撞上分隔島上，後方油罐桶翻覆（內載石灰）。

邱姓司機頭部因撞擊擋風玻璃有明顯外傷，經台南市消防局派救護車送往永康奇美醫院就醫中，肇事雙方均無酒駕，機車騎士無受傷，但因正逢上班尖峰時段，曳引車占用台一線北上內、外二車道，又當時拖吊施工封閉北上車道及南下一車道，造成塞車情況。

台南市善化警分局新市分駐所警員戴大盛、姜柏沂立即趕往現場拉起封鎖線，於事故現場路口吹哨指揮，請用路人行駛替代道路， 由台一線左轉新港社大道右轉富強路，到中正路後右轉接台一線省道，事故現場截至目前為止仍吊掛作業中，預計9時許恢復全線暢通。

善化分局交通分隊派員到場查處，並勘查測繪蒐證，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

