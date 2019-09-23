　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英最老旅行社宣告破產！經營178年缺2億英鎊投資　15萬旅客恐受困國外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國旅遊業湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團破產倒閉，恐有15萬旅客受困。（圖／路透）

▲英國湯瑪斯庫克集團宣布破產，恐有15萬旅客受困。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國知名旅遊業者湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團已有178年歷史，如今卻傳出尋求不到私人投資，23日正式宣布破產，已經找人清算公司。

「對於率先推出套餐度假的這間公司來說，今天是非常悲傷的一天。」綜合外媒報導，湯瑪斯庫克宣布破產，目前公司進入清算程序的申請，找來一名正式接管人清算公司。首席執行官彼得（Peter Fankhauser）表示，他們沒能成功，對他及其他董事會成員來說都是一個深深的遺憾。

報導指出，由於資金不足，除了8月談成的9億英鎊（約新台幣348億元）挽救協議外，湯瑪斯庫克集團還需要2億英鎊的資金，但沒能找到私人投資者願意提供2億英鎊資金，加上英國政府不願介入，湯瑪斯庫克集團最後只能面臨破產。

不過，湯瑪斯庫克集團的倒閉將會大大影響度假旅客，目前預估恐有15萬名英國度假旅客要受困於國外。對此，雖然英國政府對湯瑪斯庫克集團的長遠的生存能力抱有疑慮，因此不會介入相救，但英國外相拉布（Dominic Raab）表示，英國政府有應變計畫，保證所有英國旅客不會受困國外，「我們會確保在任何最糟的情況下，能夠支援所有可能受困的人」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
妻每天煮「大份量消夜」被夫嫌棄狂吼　她氣炸：以後叫女兒單身
蔡依林求歌單…粉絲點唱周杰倫《說好不哭》　她神回應網讚爆！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Taiwan can help！　澳洲發聲相挺：台灣能協助提升全球醫衞安全

亞契王子首次海外行！這次沒搭私人專機　哈利：南非是我第2個家

誤把老爸當野豬！　打獵兒「看到黑影就開槍」當場射爆他肚子

不願當邊緣人！爭取加入國際民航組織　台灣掃ICAO總部「10個燈箱廣告」

美英貿易協議明年7月前敲定！　料川普強生紐約會面正式公布

暴力踩踏13個月吐奶女嬰　狠父還辯「沒太用力」：不想弄傷我的腳

氣候峰會「美日澳都缺席」！　聯合國秘書長：不會批判任何國家

就在射程內！北韓試射飛彈「日本多次偵測不到」

南韓非洲豬瘟疫情恐蔓延「漢江以南」！　京畿道金浦今晨爆疑似病例

19歲運動系雪球辣妹爆紅！倒立劈「一字馬」秀逆天長腿...狂吸7萬粉

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

Taiwan can help！　澳洲發聲相挺：台灣能協助提升全球醫衞安全

亞契王子首次海外行！這次沒搭私人專機　哈利：南非是我第2個家

誤把老爸當野豬！　打獵兒「看到黑影就開槍」當場射爆他肚子

不願當邊緣人！爭取加入國際民航組織　台灣掃ICAO總部「10個燈箱廣告」

美英貿易協議明年7月前敲定！　料川普強生紐約會面正式公布

暴力踩踏13個月吐奶女嬰　狠父還辯「沒太用力」：不想弄傷我的腳

氣候峰會「美日澳都缺席」！　聯合國秘書長：不會批判任何國家

就在射程內！北韓試射飛彈「日本多次偵測不到」

南韓非洲豬瘟疫情恐蔓延「漢江以南」！　京畿道金浦今晨爆疑似病例

19歲運動系雪球辣妹爆紅！倒立劈「一字馬」秀逆天長腿...狂吸7萬粉

吃到得鱒鮭魚卵與松葉蟹肉　獵奇霜淇淋9/27快閃台南新光三越

大貨車停紅燈　三寶媽「鑽車前死角」想違規迴轉險遭輾斃

報名「踢館魔王」未果　《聲林2》石倞從海選出發

9/30《聲林之王2聲境傳奇》飛行導師異動公告

《RUN新聞》第一屆烘焙王爭奪賽開戰囉！ 究竟小鬼、熊熊誰能勝出？！

每一口都是料！台中必吃大腸麵線　還有甜不辣一碗放6種料

紅雀毀達比修8局好投淘汰小熊　睽違4年取季後賽門票

起底《外星女生柴小七》總裁是泰國偶像！　「已婚生女」曾為韓團成員

罵三字經罰5千！雜貨店老闆對櫃台罵不是對人...二審逆轉判無罪

影／「老闆，菜裡有蛆！」餐廳經理走進一看…下秒夾起急嚼碎吃光　顧客傻了

國際熱門新聞

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截..

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」..

肚裡藏天使　超音波照驚見守護神

脫北母與兒在南韓餓死　冰箱空的

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」..

小弟「被問泰國首都」下秒2顆子..

湖邊釣起巨鱷　嚇歪剪斷釣魚線

「狂摔iPhone11 Pro..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

民主黨議員評「川普施壓」：該彈..

iPhone 11療癒開箱！網..

洗衣粉摻奶　女傭毒殺女嬰嫁禍同..

他暗戀護士被打槍　竟勒斃後舔女..

印尼大火完「空汙畫面太驚悚」空..

更多熱門

相關新聞

英國最年輕跨性別者！男童7歲成「合法女孩」

英國一位母親施蔻菲爾德（Jeneen Schofield）從兒子3歲起，就聽到他每年許下的願望都是想要變成女兒身，經過糾結與轉念，她終於讓兒子在7歲時，正式更名為露娜（Luna），跨性別成為一個女孩，讓孩子能夠正大光明的穿上裙子。

獨／蔡英文博論指導老師超大咖　比爾蓋茲曾發文悼念

退休投資正夯！　準備退休還有兩大選擇

全球貨幣政策寬鬆　美盛：亞洲新興市場債券有分散投資優勢

全家靠GPS找到爸…「樹林上吊身亡」

關鍵字：

英國湯瑪斯庫克Thomas Cook投資破產倒閉旅客受困

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞1200元罰單

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面