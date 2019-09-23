英最老旅行社宣告破產！經營178年缺2億英鎊投資　15萬旅客恐受困國外

▲英國湯瑪斯庫克集團宣布破產，恐有15萬旅客受困。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國知名旅遊業者湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團已有178年歷史，如今卻傳出尋求不到私人投資，23日正式宣布破產，已經找人清算公司。

「對於率先推出套餐度假的這間公司來說，今天是非常悲傷的一天。」綜合外媒報導，湯瑪斯庫克宣布破產，目前公司進入清算程序的申請，找來一名正式接管人清算公司。首席執行官彼得（Peter Fankhauser）表示，他們沒能成功，對他及其他董事會成員來說都是一個深深的遺憾。

報導指出，由於資金不足，除了8月談成的9億英鎊（約新台幣348億元）挽救協議外，湯瑪斯庫克集團還需要2億英鎊的資金，但沒能找到私人投資者願意提供2億英鎊資金，加上英國政府不願介入，湯瑪斯庫克集團最後只能面臨破產。

不過，湯瑪斯庫克集團的倒閉將會大大影響度假旅客，目前預估恐有15萬名英國度假旅客要受困於國外。對此，雖然英國政府對湯瑪斯庫克集團的長遠的生存能力抱有疑慮，因此不會介入相救，但英國外相拉布（Dominic Raab）表示，英國政府有應變計畫，保證所有英國旅客不會受困國外，「我們會確保在任何最糟的情況下，能夠支援所有可能受困的人」。

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