外送忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生慾大爆發」被讚翻　網秒學超警世一課

▲拆餐盒的時刻到了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一對情侶昨天帶著外送餐點搭乘區間車，怎料上車後才發現沒有餐具，餓到前胸貼後背的兩人只好硬著頭皮，拆掉餐盒當湯匙用，雖然非常克難，不過至少飽餐一頓，而網友們也紛紛大讚生活智慧王。

一名網友在「爆怨公社」發文，抱怨自己是豬腦袋，昨天搭火車前，他叫了Foodpanda外送，想說能在1小時多的路程中果腹，結果竟忘記勾選附上餐具；慘的是，一直到上車打開後才發現這個悲劇。

請繼續往下閱讀...

▲許多網友讚，這是智慧大爆發。（圖／翻攝自爆怨公社）

由於區間車沒有販售員，就在他和女友餓到快崩潰時，對方突然急中生智，拆掉餐盒當湯匙用。女友也笑說，「一開始我用喝的，但看他是麵沒辦法，所以才拆空的便當盒，好險我的是飯。」

最後，原po不禁直呼，「好險沒人看到，長這麼大第一次吃飯吃得這麼克難。」對此，網友們紛紛豎起大拇指讚賞，表示「考驗智慧的時刻」、「很厲害的方式！還好我習慣在包包內放環保餐具」、「求生達人」、「好機智！生命果然為自己找到出路」、「覺得很聰明耶，我一定餓到下車都沒想到」。

▲但也有不少人藉此警惕，要隨身帶環保餐具。（圖／記者陳俊宏攝）

還有不少人忍不住笑回，「我在工地沒拿到筷子也是這樣吃飯耶！終於找到跟我同等級的人了」、「之前吃涼麵也忘記拿筷子，只好用兩根吸管吃，後來清潔阿姨看到就給我一雙筷子」、「國小時，班上有同學用墊板當湯匙挖飯來吃^^，只能說...好多人急中生智的能力好優秀」、「高中常做這種事情啊，晚自習還一群同學一起拆餐盒」。另外，不少人也學到一課，提醒自己隨身帶環保餐具的重要。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►賀！高品質挑戰頂級香草生產國 台灣本土「黑金」產值上看1.5億

►「自己吃壽喜燒很怪？」台北妹：一直被隔壁桌看 過來人：約人很麻煩