奶奶過世50年老屋…房間夜半頻傳腳步聲　日網友敲開牆「抓4隻座敷童子」

▲日本網友以為過世奶奶房間有座敷童子，敲開牆壁確認。（圖／翻攝自推特／handai05_nkym）

記者林瑩真／編譯

日本岩手縣傳說的精靈「座敷童子」，通常會化身一名年約5、6歲的小孩住在家裡，喜愛惡作劇、戲弄人外，也為該家庭帶來財富。日本一名網友就說，奶奶過世後，房間裡面經常傳出腳步聲，懷疑是「座敷童子」在搞鬼，誰知真相相當可愛。

網友「なかやま」（nakayama）日前PO文，住在50年屋齡老家的父母突然連絡她，說家中好像出現了座敷童子，因為過世的奶奶房間經常可以聽到聲響，尤其是半夜還會聽到腳步聲，於是決定敲開牆壁確認一下。

「請看抓到4隻座敷童子的珍貴影像！」なかやま接著PO出影片，父母敲開壁櫥的木板後，赫然發現原來裡頭藏了4隻黑白花色的小貓，經常在壁櫥縫隙來回玩耍，被人發現後，小貓們一邊小心翼翼的探頭，聽到招呼聲後又接連爬出偷吃食物。

超萌影片吸引超過50.8萬觀看次數，PO文也有3.9萬讚及2.2萬轉推。不少網友留言「還以為是什麼恐怖傳說，竟然是貓」、「比起座敷童子，我覺得上層的娃娃更有恐怖氛圍」、「照片詐欺！想說是上面的娃娃結果是貓，原諒妳了」、「第一眼真的被娃娃嚇到」、「貓咪真的太可愛了啦」。