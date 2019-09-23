防「邊投邊開」亂象重演　李進勇：明年全國新增1346個投票所

記者楊蕓／台北報導

去年九合一選舉發生「邊投票邊開票」的狀況，為避免亂象重演，中選會主委李進勇23日表示，2020選舉將控制每個投票所的選舉人人數，原則上自1500人降至1200人，全國共設置1萬7232個投票所，較去年增加1346個投票所。

立法院內政委員會23日邀請中選會主委李進勇針對2020總統及立委選舉選務進行專題報告並備質詢。

為避免去年九合一選舉「邊投票邊開票」的狀況重演，中選會21日辦理投票模擬演練，經統計，民眾最快可於2分鐘內完成投票，最慢要花3分半，平均一人約2分半鐘。

李進勇表示，明年中選會預計成立17232個投開票所，較去年新增1346處，動員超過22萬以上之選務人員，每個投票所的工作人員以配置13.5人為原則。另外，此次調整將控制每個投開票所投票人的人數，原則上每個投開票所的1500人，降到1200人，若因特殊原因無法分出選舉人數或增設投開票所，也要有具體應變措施，希望讓投票順暢。

另一方面，對於國民黨立委質疑李進勇的適任性，李進勇表示，過去立院審查他的人事案時也經過一些折騰，感謝立法院走完審查任命程序，他也非常珍惜這個機會，將專心籌備選舉工作。

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感