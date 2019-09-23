英詭男求吻2歲童「我樂意帶她上床」　嫩媽尖叫報警遭拒「構不成犯罪」

▲英國女童被詭異男子搭訕。（圖／翻攝自pakutaso）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名25歲母親凱蒂（Katie Genter）聲稱，日前她帶著2歲女兒珮頓（Peighton）時，遇上一名詭異男子，對方上前求吻女兒，更說「我很樂意帶她到床上」，引得她尖叫不已，要詭異男滾遠一點。

綜合外媒報導，當時凱蒂帶著珮頓要前往位於赫爾河畔金斯敦（Kingston upon Hull）布蘭斯霍姆（Bransholme）的幼兒園，突然詭異男走上前搭訕，開口第一句話，就是對著珮頓說「給我一個吻」，接著告訴凱蒂，「我很樂意帶她到床上」。

珮頓當下也不安起來，幾乎快要哭泣，凱蒂見狀，尖叫著要詭異男從她女兒身邊滾遠一點，直到另一名女子過來拉走詭異男。凱蒂隨後拍下詭異男的背影，決定報警處理。

「在2019年，怎麼能讓一個這樣的男人搭訕一個無辜的2歲孩子、試著親吻她，還說願意帶她上床，卻不受任何懲罰？」凱蒂氣憤表示，員警竟然說他們無能為力，因為這樣的行為構不成犯罪，「那個人還在那裡！」

當地警方馬克皮思古德表示（Mark Peasgood）表示，警方對此類案件極其嚴肅，但確實沒發生犯罪行為，男人也自由的在街上遊蕩，「可以理解父母們擔心陌生人與孩子搭話，雖然尚未構成犯罪，但建議人們仍可以致電警方表達關注」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

