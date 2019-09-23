阿爾卑斯山冰川消失　瑞士上百人黑衣遊行「哀悼冰川」

▲阿爾卑斯山冰川消逝，百人進行「葬禮遊行」。（圖／路透社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

全球暖化導致阿爾卑斯山脈的冰川融化，上百人在22日為消逝的皮措爾冰川進行「葬禮遊行」，傳達出環境受暖化的衝擊，也給人類一個警惕。

根據法新社報導，瑞士氣候保護協會(Swiss Association for Climate Protection)德賈科密(Alessandra Degiacomi)表示：「皮措爾冰川已經流失過多應具備的物質，在科學上已經不能用冰川來稱呼。」

瑞士氣候保護協會負責舉辦這次的遊行，上百人參與活動。他們表示，同時間在紐約聯合國總部召開會議，聚集關注環境議題人士和國家代表，進行全球暖化議題的探討和阻卻。

參與冰川葬禮儀式的民眾穿著黑衣，進行長達2小時的遊行，並從皮措爾山的一側，抵達2700公尺高的冰層底部。牧師和科學家則會進行演講和阿爾卑斯長號的演奏儀式，紀念並哀悼冰川的消失。

蘇黎世聯邦理工大學(ETH technical university in Zurich)冰川學家赫斯(Matthias Huss)表示，自1850年起已有約500個瑞士冰川完全消失，且其中約50個是已被命的，「皮措爾冰川不是第一個消失的瑞士冰川，但是是第一個曾被徹底研究過的。」

赫斯說明，皮措爾山自2006年以來已經消失80~90%的冰川量，剩下約2萬6000平方公尺的冰量，「比4個足球場還要小。」

瑞士氣候保護協會近期發起一項倡議，要求瑞士在2025年，將溫室氣體排放量減到零，需要10萬個簽名連署，並將其提交公民投票。赫斯和其他科學家說道，如果不抑制溫室氣體排放，本世紀末，將會有90%的高山冰川會消失。

綠色和平組織也指出，這次儀式也是提出一個警告，天氣變化不只是融化冰川，也正危害人類的生存，「全球暖化正在威脅瑞士以及世界各地的人類文明。」