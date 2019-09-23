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安泰醫院榮譽院長蘇清泉　獲第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎

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▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左二），獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為持續增進世界華人醫師間的交流與合作，促進現代醫療和新技術進一步融合，世界華人醫師協會暨中國智慧醫療高峰論壇於2019年9月20日起一連3天，在山東省青島舉行，有來自20多個國家及地區的華人醫表1000多人參加。會中並頒發第二屆「世界傑出華人醫師霍英東獎」給屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉等10人。

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉獲頒第二屆「世界傑出華人醫師霍英東獎」。

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍、世界華人醫師協會會長、中國醫師協會會長張雁靈等人均參與這次論壇，與會人員紛紛提出新的醫術交流，相當熱絡。

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉（右二）獲第二屆「世界傑出華人醫師霍英東獎」。

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「世界傑出華人醫師霍英東獎」是由世界華人醫師協會理事會研究決定設立，以世界華人傑出領袖霍英東先生冠名，霍英東基金會資助，是世界華人醫師唯一最高獎項。

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼第二屆「世界傑出華人醫師霍英東獎」得獎醫師們、中華華夏醫師協會。

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉，獲頒第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

世界華人醫師協會理事長石麗英在會上宣讀了《關於表彰第二屆“世界傑出華人醫師霍英東獎”獲獎者的決定》，授予陳馮富珍女士「世界傑出華人醫師終身成就獎」，另赫捷、廖萬清、董家鴻、霍勇、李國棟、霍文遜、蘇清泉、錢湘、王心詠、王嵬等人獲頒「世界傑出華人醫師霍英東獎」。

會中並表揚10位提名獎獲得者宋磊、何健行、劉良、李京紅、張玉蛟、謝仲淙、周幼文、蔣曹陽、趙惠雲、雷基。該協會也號召廣大華人醫師以他們為榜樣，學習他們敬佑生命、精益求精的職業精神，學習他們恪守醫德、甘於奉獻的大醫情懷，為全世界醫學發展和人類社會進步做出積極貢獻。

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