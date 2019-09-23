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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／山東發放住房租賃補貼　支持新市民實現住有所居

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▲山東省青島市。（圖／CFP）

▲山東省。（圖／CFP）

《山東》山東發放住房租賃補貼　支持新市民實現住有所居

山東省確定了住房保障範圍，為城鎮中等偏下及低收入住房困難家庭和新就業無房職工、穩定就業外來務工人員等新市民人群，通過配租公共租賃住房和發放住房租賃補貼兩種方式，支持新市民根據生活需要靈活選擇租賃住房，實現職住平衡、住有所居。（中新社）

《重慶》32份魯渝協作消費大單簽約　採購1.68億農產品

重慶市東西部扶貧協作工作推進會21日在巫山召開。當天下午，由重慶市商務委帶領的魯渝協作消費扶貧舉行簽約儀式，32份魯渝協作消費扶貧協議，幫助貧困地區農產品走出大山。據悉，協議採購商品65類，3749噸，合作金額1.68億元（人民幣）。（中新社）

《江西》南昌頒布22條舉措促進民營企業健康發展

南昌市22日頒布了《南昌市市場監督管理局全力促進民營經濟健康發展若干措施》，推出22條措施促進民營企業的發展。值得一提的是，南昌還將為民營企業提供免費的培訓服務；相關負責人介紹，每年輔導民營企業不少於100家，培育企事業單位專利人員100人次以上。（新華網）

《四川》四川成都藉陸海新通道推動與東盟合作進入新境界

四川成都市市長羅強22日在南寧表示，成都將堅定不移突岀南向合作，把握西部陸海新通道建設機遇，持續深化與東盟各領域交往，推動成都與東盟合作進入新境界。（中新社）

▼四川省。（圖／CFP）

▲▼四川省。（圖／CFP）

《陝西》陝西水果打算藉西部陸海新通道「下南洋」

陝西省果業中心貿易處副處長吳粉娥22日在南寧表示，「全球7個蘋果中就有一個是陝西的，3個獼猴桃中就有一個陝西的。東盟國家是陝西水果的海外主要市場，我們想藉助西部陸海新通道，將更多的優質陝西水果買到東盟國家去。」（中新社）

《河北》河北展開省級豬肉惠民補貼銷售活動

河北省商務廳了解到，為保障「十一國慶」期間豬肉市場供應，穩定豬肉價格，河北省安排資金1000萬元（人民幣），在全省範圍內組織開展豬肉惠民補貼銷售活動。（新華網）

《甘肅》甘肅「取經」以色列沙漠農業 要在貧瘠之地發展高科技

以色列海法集團首席農藝師兼市場總監羅滕貝格表示，「以色列整個南部地區幾乎都是沙漠，這使得以色列和戈壁農業區有相似之處，水質和土壤決定了需要的『滴灌+營養』，而且要用高品質完全溶解的無氯無鈉肥料。」他們在全球類似沙漠的眾多地區運用了高科技，相信在中國甘肅也能取得成功。（中新社）

《北京》「互聯網+」業態提升中國就業韌性

中國人民大學國家發展與戰略研究院日前舉辦中國宏觀經濟論壇並發布2019年第三季度報告。報告聚焦就業問題，指出儘管目前經濟增速放緩，但中國就業有足夠的韌性，仍能創造足夠的就業崗位。報告指出，「互聯網+」新就業形態潛力巨大，引導得當可能打造就業新引擎。

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京夜景。（圖／CFP）

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