聯合報民調／蔡英文45％勝韓國瑜33%　第三勢力立委民眾黨居首

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選後，藍綠對決大勢底定。根據《聯合報》23日最新民調指出，總統蔡英文以45％的支持度領先國民黨總統參選人韓國瑜的33％；另外在立委選情的部分，由於台北市長柯文哲組成的「台灣民眾黨」的加入，有40％的民眾願意將立委票投給第三勢力政黨。

《聯合報》民調顯示，在藍綠對決的情況下，蔡英文支持度45％，韓國瑜維持33％，兩人差距12個百分點。

此外，由喜樂島聯盟推派的前副總統呂秀蓮和時代力量立委黃國昌加入戰局形成四人對戰，蔡英文以39％支持度暫居領先，韓國瑜支持度31％，黃國昌和呂秀蓮則分獲7％和5％，蔡領先韓的幅度將由12個百分點縮小為8個百分點。

在立委選情方面，《聯合報》民調指出，有40％的民眾願意將立委票投給藍綠以外的第三勢力，44％的民眾仍會投給藍綠兩黨。其中，將立委選票投給藍綠兩大政黨的選民，59％選擇國民黨，29％選擇民進黨，12％未決定。

第三勢力立委選票的部分，民眾黨獲得27％的支持度位居領先，時代力量24％居次，支持新黨、親民黨和台聯者都不超過百分之四，一成傾向其他政黨或無黨籍參選人，三成未決定。

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



《聯合報》民調調查於九月十九日至廿一日晚間進行，成功訪問了一千一百五十七位成年民眾，另二百六十四人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

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