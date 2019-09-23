多空觀望 台指期開盤小跌5點

▲中美貿易進展撲朔迷離，拖累美股表現。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國於20日公佈新一輪陸貨關稅豁免清單，但中國大陸隨即取消美農場參訪行程，加上美國總統川普表示不需著急在 2020 選舉前達成協議，美股道瓊下跌 159.72 點。回頭看台指期今（23）日開盤下跌5點，來到10,894點。

美股道瓊下跌 159.72 點，或 0.59％，收 26935.07 點。那斯達克指數下跌 65.20 點，或 0.80％，收 8117.67 點。標普 500 指數指數下跌 14.76 點，或 0.49％，收 2992.03 點。費城半導體指數下跌 29.07 點，或 1.83％，收 1563.00 點。

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Advisors Asset Management首席投資分析師洛伊德（Matt Lloyd）表示，中美貿易情況反反覆覆，而這樣的情況將持續。洛伊德預期在 2020 年之前中美不會達成任何實質共識。

Baird 市場分析師戴爾維奇（Willie Delwiche）表示，在這種情況下，比較令人擔憂的是，掌控主導權的是中國大陸，而非川普。

截至今早8：48，台指期上漲1點，來到 10,900點。