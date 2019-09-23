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交往1年想步禮堂…女友不點頭「狂開條件」：要BMW＋一套房！他崩潰求救

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▲▼拜金女,購物,示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO坦言，自己的女友是個開銷很大的人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

不少情侶準備邁入禮堂時，都會計畫和思考許多未來生活的細節，不過大陸卻有一名男網友崩潰地發文說，自己的女友向他表明，如果要結婚就必須先買一台BMW 5系列的轎車，以及一套位於市區的房子，讓他十分為難，「買房、買車、拆遷費用可能就花光積蓄了，甚至可能還不夠，但女友態度堅決不願退讓，大家覺得該怎麼辦？」

▼想婚的原PO陷入苦惱。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲▼情侶,接吻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

這名男網友在「杭州網」論壇上表示，自己是家中獨子，家境「非常非常」一般，去年他與一位外型亮眼的女性交往，便打算今年與女友步入禮堂，但女方卻不肯點頭。他表示，自己已經快要30歲了，希望能把婚事盡快完成，不過女友卻要求他買輛BMW 5系列的轎車，和一套位在市區的89平方公尺套房「當作婚後住所」。

原PO為難地表示，倘若要買房、買車的話，積蓄可能就花光了，甚至可能還不夠，可是女友堅決不願退讓；如今，他答應買車了，但買房的事情卻還一直僵持著，他不希望因為這樣就斷了感情，因為年紀已經不小，加上重新認識女性又要花心力和時間，只好上網問大家該如何解決。原PO也補充說，女友家境也很普通，但本身是個開銷大的人，家中父母身體狀況不太好，未來恐怕還會有更多開支。

▼BMW 5系列旅行車。（圖／翻攝自BMW官網）

1700公升海量行李廂！BMW 5系列旅行車輕盈登場。（圖／翻攝自BMW）

不少網友看完紛紛表達想法，「對感情的事，我們從來不勸合的」、「千萬別做超出能力範圍之外的事，免得女方胃口愈來越大，我還是建議換個女朋友」、「這是在談生意了吧？哪算談感情」、「房子先買了不會吃虧的，車子之後買也無妨，至於女朋友，你有房子有車子還怕找不到女朋友？」、「這種感情也不會長久，還是換一個」、「買一個老婆比較快」。

▼買一間房子也成了結婚條件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼房子,大樓（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

也有人說，「跟女友溝通啊，看要不要一起分擔這些要求」、「兩個人一起共患難比較好吧，不然不要這女的也罷」、「物慾這麼強的人，以後會很辛苦」、「各取所需囉，你要感情，她要房車」、「要不要買二手看看」。

還有網友認為這是女方陰謀，「大概是沒那麼喜歡吧，故意提高條件嚇跑你」、「總感覺是不愛了，想撈最後一筆？不是說夫妻共享財產嗎？等你買好房車結婚後，就馬上離婚跟你平分」。

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