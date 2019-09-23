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影／白車「後車廂伸出一雙腳」！員警急忙打開一看嚇呆…騷味瞬間飄出

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▲▼白色轎車後車廂伸出一雙腳，讓警方不敢大意。（圖／翻攝自看看新聞） 

▲後車廂伸出一雙腳，讓警方不敢大意。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省常州市警方日前接到民眾報案稱，有一輛白色起亞（Kia）轎車在路上跑，不過後車廂卻露出了一雙腳，畫面相當驚悚。員警隨即攔下這輛可疑轎車展開盤查，沒想到一打開後車廂，瞬間飄出滿滿的動物騷味，讓所有人都看傻了，因為裡頭竟然裝滿了幾十隻活生生的土雞。

▼民眾看見雙腳趴著出現在後車廂，擔心命案發生便向警方舉辦此事。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼白色轎車後車廂伸出一雙腳，讓警方不敢大意。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在14日上午10點19分，常州警方110指揮中心發出指令，要求常州段收費站監看這輛白色起亞車，並且派出路面警力執行攔查行動。影像顯示，當駕駛得知被舉報後，神情明顯感到困惑，不過警方卻不敢大意，因為後車廂不可能平白無故露出一雙腳。

當員警打開來看後都相當震驚，因為裡頭裝滿了十多隻土雞，他們不禁質問，「哦喲！你後面裝那麼多雞幹什麼？」駕駛無奈回應，他的老家在安徽明光，這次探親完準備回常州時，就順便帶了這些活雞回家，「因為擔心開車上路時，土雞在後車廂內會被悶死，所以只好掛一雙鞋子讓後門留出空隙透氣」。

▼打開後車廂，十多隻土雞瞬間映入眼簾。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼白色轎車後車廂伸出一雙腳，讓警方不敢大意。（圖／翻攝自看看新聞）

不少網友看完都笑著說，「這跟瓜田李下的故事有什麼兩樣」、「開頭恐怖片，結局喜劇片」、「雞：有考慮過我的感受嗎！」、「車廂沒關好就上路，屬於違法行為吧？」、「雞以為能被解救了，殊不知…」、「這要是在晚上，後方駕駛不被嚇死才怪呢」、「畫面也太有味道，滿滿雞的騷味加那雙鞋子臭味」、「這雞快被熏死了吧」、「我直接在圖書館笑出聲了」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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