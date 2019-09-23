影／視線死角釀禍！直行機車遭右轉大貨車捲入…女騎士嚇壞「猛一抓」逃死劫

▲直行機車遭右轉大貨車捲入，女騎士緊抓貨車擋板才保住性命。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省淮安市近日發生一起驚悚車禍意外，一輛大貨車在右轉時，因為視線死角緣故，當場將一輛直行的機車捲入車底並輾碎。女騎士眼見危險即將發生，嚇得趕緊抓住大貨車的右側防護擋板，才讓自己免於皮開肉綻的下場。

據《看看新聞》報導，一輛紅色的大貨車準備右轉時，並未注意到有一台機車正準備直行通過路口，直到輾碎機車後，駕駛才驚覺闖了大禍。從影像顯示，就在車輛稍微停住的瞬間，機車上的女騎士因為體力不支，便從大貨車右側的擋板上掉了下來，嚇得癱坐在路面不敢移動。

▼機車先被輾碎後，女騎士才跌坐地面。（圖／翻攝自看看新聞）

警方表示，因為機車進入了大貨車的「盲區」（視線死角），才會導致車禍發生；女騎士害怕自己也被捲入貨車輪下，因此在事故發生當下，立刻緊抓貨車右側加裝的防護擋板，讓自己身體懸在上頭，直到車輛速度放緩準備停下時，她才無力鬆手落地，最終毫髮無傷逃過死劫。

據悉，大貨車駕駛員被記3分，罰款100元人民幣（約新台幣430元）。警方提醒，機車和行人在遇到大貨車轉彎時，一定要注意大貨車的「內輪差」，因為大貨車的死角很多，視線不好，千萬不要搏命去搶快，否則容易發生意外，尤其是越大型、越長的車輛，內輪差範圍就會越大，所以民眾要特別注意和小心。

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