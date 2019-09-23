發現手機轉帳紀錄...丈夫氣炸「伸腳一踹」！　妻子從床上滾下當晚死亡

▲丈夫發現妻子手機裡的訊息，一氣之下將對方踹下床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

寧夏靈武市一名王姓男子過去曾因一則手機訊息，做出無可挽回的悲劇。當時，他一氣之下，便將劉姓妻子從床上「一腳踹下」，沒想到對方當晚斷氣身亡。該案在今年9月16日進行審理，王男因構成上「過失致死罪」，而被判處有期徒刑4年6個月。

綜合陸媒報導，妻子劉女生前曾長期酗酒，甚至還經常對丈夫進行毆打。王男為了讓妻子改掉這壞習慣，決定換一個新的生活環境，因此便在去（2018）年3月帶著對方來到靈武市。據悉，兩人共同經營一家便利商店，並且居住在店裡。

就這樣過了2個月之後，王男在某天早上突然看到妻子的手機的一則訊息，內容顯示了幾筆不明的轉帳紀錄，他當下瞬間氣炸，將妻子從床上踹下，兩人因此發生爭執。

▲丈夫發現妻子的轉帳紀錄氣炸，兩人因此吵了起來。（示意圖／翻攝pixabay）

直到當晚10點多，王男突然聽見妻子的哀號聲，對方不斷抱怨頭痛，不過當下他因氣還尚未消，未採取任何行動，隨後，他發現妻子身體異常，不論怎麼叫都沒反應，才驚覺事態不對，趕緊叫救護車。醫務人員趕到現場後，確認劉女已死亡，隨後便撥打電話報警。

經法醫鑑定，劉女死亡的直接原因是因為生前頭部遭受外力衝擊。事後，王男被靈武市公安局警員當場帶走，直到近日該案才進行審理。靈武市人民法院審理認為，王男踹了劉女一腳，而且發現對方頭部受傷後仍未積極救治，其行為已構成過失致人死亡罪，「經該院提起公訴，王男以過失致人死罪被判處有期徒刑4年6個月。」

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