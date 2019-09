聯合國大會前　美國務卿「拒遣返維吾爾人」：各國應抵制中方要求

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)為聯合國大會美方立場發先聲。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)週日(20日)呼籲各國,拒絕接受中國遣返維吾爾族人的要求。他表示北京當局此舉是「想要消滅自己的公民」(attempt to erase its own citizens)。

根據《路透社》(Reuters)報導,聯合國專家和運動人士表示,至少100萬名維吾爾族人,以及其他數個穆斯林團體都被北京政府扣留在集中營。聯合國認為北京當局以「再教育營」定調新疆的複雜情況,旨在滅除極端主義和幫助維吾爾人民學習新事物,只是作為該政策的開脫理由。

「我想要表明中國在新疆的集中營與對付恐怖主義無關」,蓬佩奧和5個中亞國家的外交部長與會後告訴記者,「這是中國企圖消滅自己的公民。我們在此呼籲各國政府拒絕中國提出遣返維吾爾人的要求。」5個中亞國家包括土庫曼(Turkmenistan)、哈薩克(Kazakhstan)、烏茲別克(Uzbekistan)、吉爾吉斯(Kyrgyzstan)、塔吉克(Tajikistan)。





▲蓬佩奧與中亞5國外交部長會面。(圖/翻攝自Google Map)

蓬佩奧和5國外交部長會面的時間點,選在本周聯合國大會開會之前;華盛頓當局將在會上正式針對此議題與北京代表討論。美外交官員指出,副國務卿蘇利文(John Sullivan)則是在週二(24日),於中國主持「新疆人權危機」會議。

報導指出,針對中方官員及中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國,華盛頓當局2018年原本有意出手制裁,但在北京當局報復制裁的威脅下暫緩。

