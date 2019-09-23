聯合國大會前　美國務卿「拒遣返維吾爾人」：各國應抵制中方要求

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為聯合國大會美方立場發先聲。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週日（20日）呼籲各國，拒絕接受中國遣返維吾爾族人的要求。他表示北京當局此舉是「想要消滅自己的公民」（attempt to erase its own citizens）。

根據《路透社》（Reuters）報導，聯合國專家和運動人士表示，至少100萬名維吾爾族人，以及其他數個穆斯林團體都被北京政府扣留在集中營。聯合國認為北京當局以「再教育營」定調新疆的複雜情況，旨在滅除極端主義和幫助維吾爾人民學習新事物，只是作為該政策的開脫理由。

「我想要表明中國在新疆的集中營與對付恐怖主義無關」，蓬佩奧和5個中亞國家的外交部長與會後告訴記者，「這是中國企圖消滅自己的公民。我們在此呼籲各國政府拒絕中國提出遣返維吾爾人的要求。」5個中亞國家包括土庫曼（Turkmenistan）、哈薩克（Kazakhstan）、烏茲別克（Uzbekistan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、塔吉克（Tajikistan）。





▲蓬佩奧與中亞5國外交部長會面。（圖／翻攝自Google Map）

蓬佩奧和5國外交部長會面的時間點，選在本周聯合國大會開會之前；華盛頓當局將在會上正式針對此議題與北京代表討論。美外交官員指出，副國務卿蘇利文（John Sullivan）則是在週二（24日），於中國主持「新疆人權危機」會議。

報導指出，針對中方官員及中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，華盛頓當局2018年原本有意出手制裁，但在北京當局報復制裁的威脅下暫緩。

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