　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要自信的女兒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要個有自信的女兒。（圖／翻攝自臉書「Jeneen Schofield」）

▲男孩現在的名字叫露娜（Luna）。（圖／翻攝自臉書「Jeneen Schofield」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一位母親施蔻菲爾德（Jeneen Schofield）從兒子3歲起，就聽到他每年許下的願望都是想要變成女兒身，經過糾結與轉念，她終於讓兒子在7歲時，正式更名為露娜（Luna），跨性別成為一個女孩，讓孩子能夠正大光明的穿上裙子。

英國《鏡報》（Mirror）報導，37歲的施蔻菲爾德在英國國民健保署任職，她的孩子今年已經8歲，身為一個歷經重大轉變的母親，她決定向外界公開心路歷程。她注意到兒子從3歲起，每年的聖誕節和生日願望沒有其他，就是想要成為一個女孩，但她當時認為那只是一個過程，還笑著對兒子說「別傻了」。

「孩子老是問個不停」，施蔻菲爾德說，孩子一直都很喜歡玩洋娃娃，對足球運動則是零興趣，「她會穿著公主裝和我一起到當地的商店，在家也是這樣。」她說到了5歲生日的時候，她看見孩子穿著洋裝在巴黎的迪士尼樂園玩了一整天，「從來沒有那麼開心過」。

儘管看著孩子順從心意過日很快樂，施蔻菲爾德當下仍難以消化她眼前正在發生的事，因為她無法不去想，孩子是否會從此生活在社會邊緣。施蔻菲爾德回憶一次去學校找老師，當天有個活動是讓孩子們扮演書中的角色，「我和老師解釋，我的孩子想要打扮成《愛麗絲夢遊仙境》裡的愛麗絲。老師答應了，因為她也注意到露娜在玩扮家家酒的時候，總是會主動扮演媽媽或姊妹。」

▲▼英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要個有自信的女兒。（圖／翻攝自臉書「Jeneen Schofield」）

▲露娜目前仍定期回性別診所探索性別議題，到了青春期就可自主決定是否改變性徵。（圖／翻攝自臉書「Jeneen Schofield」）

施蔻菲爾德說，當時她意識到孩子將來的情況可能會很嚴峻，「連續好幾個禮拜，我很害怕露娜將來會被討厭她的人圍繞著，一生都沒有人愛。」施蔻菲爾德說，隨著上網蒐集資料，了解遇到類似情況的父母們如何處理，她終於下定決心讓露娜成為一個「合法的」女孩，這樣露娜才有機會擁有開心的人生。

露娜在7歲時依法更名後，成了英國最年輕的跨性別者，她獲得了新的身分證，也正式能夠穿裙裝入學。幸運地，露娜的同學們正試著「適應」她的新身分，並沒有霸凌的情況發生。

2018年，英國擁有「性別焦慮」的兒童人數成長了一倍，當年就有2590名兒童被送至性別認同機構，近4年的人數增加了快100％。面對社會心理學家「不要過早為兒童貼上跨性別標籤」的建議，以及社會從不間段的批評聲音，正是施蔻菲爾德這次站出來的契機，「我更想要一個幸福、自信的女兒，而不是一個不快樂的兒子。」

8歲的露娜仍持續到性別診所回診，在幫助下對自己的性向及性別方面進行深入探索，到了青春期後，她就可以決定是否要改變自己的性徵，以及用何種方式進行。此前施蔻菲爾德和露娜參加了利物浦一場遊行，露娜登上了小美人魚的舞台，她在那裡遇見同樣擁有跨性別兒童的一家人，對方只比她年長一歲。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
罵工作人員像罵狗！邱琦雯忍到殺青…怒譙《大時代》的他
士林夜市水果攤再坑殺！1袋爽賣1089元「秒吞1200元罰單
李佳芬又「吉」了！今早雲林地院按鈴　提告主播、記者
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要自信的女兒

川普再駁施壓烏克蘭總統…「律師做證也行」　民主黨議員態度轉彎：應該彈劾

女大生戴隱形眼鏡戲水「遭巨浪打中」　劇痛狂流淚…起床後失明

打臉男性沙文主義！世界首位征服聖母峰女性　Google紀念田部井淳子80歲誕辰

巴基斯坦遊覽車直撞山壁22死　上月同地才出事…釀24死

奶粉摻洗衣粉！女傭企圖「毒殺3月大女嬰」嫁禍同事　全因「她工作太輕鬆」

1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

美國印第安納波利斯晚間槍響6傷「2人傷勢嚴重」　嫌犯仍在逃

30%活貧窮線下…埃及爆反政府抗議　警發射催淚彈逮74人

北韓哥胳肢窩「夾2大片塑膠板」勇漂10hr　俄漁夫拉上船…給完食物交政府！

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要自信的女兒

川普再駁施壓烏克蘭總統…「律師做證也行」　民主黨議員態度轉彎：應該彈劾

女大生戴隱形眼鏡戲水「遭巨浪打中」　劇痛狂流淚…起床後失明

打臉男性沙文主義！世界首位征服聖母峰女性　Google紀念田部井淳子80歲誕辰

巴基斯坦遊覽車直撞山壁22死　上月同地才出事…釀24死

奶粉摻洗衣粉！女傭企圖「毒殺3月大女嬰」嫁禍同事　全因「她工作太輕鬆」

1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

美國印第安納波利斯晚間槍響6傷「2人傷勢嚴重」　嫌犯仍在逃

30%活貧窮線下…埃及爆反政府抗議　警發射催淚彈逮74人

北韓哥胳肢窩「夾2大片塑膠板」勇漂10hr　俄漁夫拉上船…給完食物交政府！

早上起床如何讓大腦迅速開機？必知5絕竅...早餐、光線都很重要！

新台幣開盤貶值4分　以31.02元兌1美元開出

房仲嘆「業務太虛偽！」　噴光80萬積蓄遊歷世界找自己

常常疲倦、流眼淚、流目油？　中醫：恐是肝功能異常

英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要自信的女兒

小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工

電子三雄早盤走低　台股開盤小跌5點

聯合報民調／蔡英文45％勝韓國瑜33%　第三勢力立委民眾黨居首

拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績

多空觀望 台指期開盤小跌5點

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截..

肚裡藏天使　超音波照驚見守護神

脫北母與兒在南韓餓死　冰箱空的

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」..

小弟「被問泰國首都」下秒2顆子..

湖邊釣起巨鱷　嚇歪剪斷釣魚線

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

「狂摔iPhone11 Pro..

民主黨議員評「川普施壓」：該彈..

iPhone 11療癒開箱！網..

洗衣粉摻奶　女傭毒殺女嬰嫁禍同..

他暗戀護士被打槍　竟勒斃後舔女..

小哥抽2年電子煙　咳出「墨綠嘔..

女大生戴隱眼戲水　起床後失明

更多熱門

相關新聞

獨／蔡英文博論指導老師超大咖　比爾蓋茲曾發文悼念

有關總統蔡英文的倫敦政經學院博士學歷，校方已提出各種證明，不過相關人士還是不斷攻擊；而其中一個攻擊點，則是她的論文指導老師Michael Elliott是個名不見經傳的牛津大學學士，在LSE只是個講師，沒有資格指導學生。不過事實上，Michael Elliott相當大咖，當年過世的時候，連微軟創辦人比爾蓋茲都曾發推文表示悼念。

全家靠GPS找到爸…「樹林上吊身亡」

大肚孕婦持刀搶錢　慘被阿嬤擊退

芬蘭總裡嗆強生　不交書面一切免談

1公克小金魚長腫瘤　獸醫用針開刀

關鍵字：

英國跨性別兒童

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

李佳芬又「吉」了！23日提告主播、記者

45年建弘書局熄燈！店員哽咽鞠躬道別

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面