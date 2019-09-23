英國最年輕跨性別者！兒3歲就許願想當女生　媽點頭：我更想要自信的女兒

▲男孩現在的名字叫露娜（Luna）。（圖／翻攝自臉書「Jeneen Schofield」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一位母親施蔻菲爾德（Jeneen Schofield）從兒子3歲起，就聽到他每年許下的願望都是想要變成女兒身，經過糾結與轉念，她終於讓兒子在7歲時，正式更名為露娜（Luna），跨性別成為一個女孩，讓孩子能夠正大光明的穿上裙子。

英國《鏡報》（Mirror）報導，37歲的施蔻菲爾德在英國國民健保署任職，她的孩子今年已經8歲，身為一個歷經重大轉變的母親，她決定向外界公開心路歷程。她注意到兒子從3歲起，每年的聖誕節和生日願望沒有其他，就是想要成為一個女孩，但她當時認為那只是一個過程，還笑著對兒子說「別傻了」。

「孩子老是問個不停」，施蔻菲爾德說，孩子一直都很喜歡玩洋娃娃，對足球運動則是零興趣，「她會穿著公主裝和我一起到當地的商店，在家也是這樣。」她說到了5歲生日的時候，她看見孩子穿著洋裝在巴黎的迪士尼樂園玩了一整天，「從來沒有那麼開心過」。

儘管看著孩子順從心意過日很快樂，施蔻菲爾德當下仍難以消化她眼前正在發生的事，因為她無法不去想，孩子是否會從此生活在社會邊緣。施蔻菲爾德回憶一次去學校找老師，當天有個活動是讓孩子們扮演書中的角色，「我和老師解釋，我的孩子想要打扮成《愛麗絲夢遊仙境》裡的愛麗絲。老師答應了，因為她也注意到露娜在玩扮家家酒的時候，總是會主動扮演媽媽或姊妹。」

▲露娜目前仍定期回性別診所探索性別議題，到了青春期就可自主決定是否改變性徵。（圖／翻攝自臉書「Jeneen Schofield」）

施蔻菲爾德說，當時她意識到孩子將來的情況可能會很嚴峻，「連續好幾個禮拜，我很害怕露娜從此會被討厭她的人圍繞著，一生都沒有人愛。」施蔻菲爾德說，隨著上網蒐集資料，了解遇到類似情況的父母們如何處理，她終於下定決心讓露娜成為一個「合法的」女孩，這樣露娜才有機會擁有開心的人生。

露娜在7歲時依法更名後，成了英國最年輕的跨性別者，她獲得了新的身分證，也正式能夠穿裙裝入學。幸運地，露娜的同學們正試著「適應」她的新身分，並沒有霸凌的情況發生。

2018年，英國擁有「性別焦慮」的兒童人數成長了一倍，當年就有2590名兒童被送至性別認同機構，近4年的人數增加了快100％。面對社會心理學家「不要過早為兒童貼上跨性別標籤」的建議，以及社會從不間段的批評聲音，正是施蔻菲爾德這次站出來的契機，「我更想要一個幸福、自信的女兒，而不是一個不快樂的兒子。」

8歲的露娜仍持續到性別診所回診，在幫助下對自己的性向及性別方面進行深入探索，到了青春期後，她就可以決定是否要改變自己的性徵，以及用何種方式進行。此前施蔻菲爾德和露娜參加了利物浦一場遊行，露娜登上小美人魚的舞台，她在那裡遇見同樣擁有跨性別兒童的一家人，對方只比她年長一歲。

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