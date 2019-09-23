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買鱸魚被刺扎傷！他中指秒噴血...當晚「整根發黑」　醫搖頭：只能截肢了

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▲魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳男買魚時被刺傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

許多人都有不小心被魚刺刺傷的經驗，但往往會因為傷口過小而輕忽了。廣東東莞市一名吳姓男子近日到市場買魚，沒想到在挑選的過程中，不慎被於刺給刺傷，導致手指當場噴血。不過，當時他並沒有太在意，直到當天晚上手指「整根發黑」才意識到大事不妙。

綜合陸媒報導，吳男當天到市場買菜，被一條鱸魚刺到手指，當下中指立刻噴出血，隨後他便用力地將血擠出來，之後就慢慢感覺不痛，因此沒對這事太在意。

直到深夜2、3點，吳男發現不太對勁，看了一下自己手指居然發黑，而且還有陣陣劇痛感，於是便在家人的陪同之下到醫院就診。事後，醫生表示，「入院的第二天我們果斷幫他做了中指的截指手術，把整個中指都切掉了，切掉以後同時在ICU（加護病房）裡面進行洗血、全身抗感染，並且專門採購了一些特殊的抗菌藥物過來治療。」

醫生檢查後發現，吳男的傷口和血液中均被檢測出一種「創傷弧菌」的細菌，才會導致傷口感染壞死。據悉，創傷弧菌（Vibrio vulnificus）俗稱「海洋弧菌」，若是不小心感染的話，約50%至70%的患者在48小時內死亡，也被稱為「海洋中的無聲殺手」。

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