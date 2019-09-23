坐高鐵博愛座被長者嗆「月經來不需要吧」　新竹OL起身：走回公司默默落淚

▲原PO說，後來沒有人敢坐那個博愛座位子。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名OL從台中搭高鐵要回新竹，坐在博愛座上，結果被隔壁的長者說「妳看起來很年輕啊，而且月經來不需要吧」，她和對方一陣溝通後氣得起身，「坐在你這種人旁邊，我更不舒服！」她表示，身為北漂族有很多無奈，「走在回公司的路上默默落淚。」有網友直呼，「博愛座真的很廢，會讓有需要的人不敢坐，魔人太多了！」

「我沒有想到有一天我會上爆怨公社來抱怨事情」，當事人22日深夜在「爆怨公社」臉書社團說，今搭高鐵1688車次第12節車廂，確認旁邊並無孕婦、老人、殘障人士後，坐在兩人座博愛座的其中一位，此時，她隔壁靠窗的「年長者」說話了。她還原和對方的對話：

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長者：這是博愛座欸，妳年輕人坐博愛座。

原PO：怎麼了嗎？

長者：臉不用這麼臭，這是博愛座。

原PO：我知道，我人不舒服。（開始轉頭不想多談，因為我腸胃不舒服快吐了，加上月經來）

長者：年輕人這樣不行啦，講一下就臉臭坐博愛座。（長者劈哩啪啦講）

（原PO真的受不了了，轉頭過去槓起來）

原PO：為什麼我不能坐？我不舒服不行嗎？我月經來不舒服。

長者：那妳就跟我說妳不舒服啊。

原PO：博愛座是給有需要的人坐的，不是你外表看到的那樣才可以坐。

長者：妳看起來很年輕啊，而且月經來不需要吧？

原PO：伯伯，你有被揍過下面嗎？你應該沒有女兒吧，所以不知道月經來不舒服吧？而且旁邊沒有需要的人，有我就會讓座給更有需要的人。

長者：那妳就跟我說妳不舒服就好了啊！溝通好就好了啊，可不可以不要吵我！（大吼）我讓的位應該比妳多。

原PO起身：有事！坐在你這種人旁邊，我更不舒服！

▼原PO分享在高鐵上遇到的事情。（圖／資料照）

原PO表示，她有說「你看起來也不是非常需要博愛座」，對方回他年齡有到老人，後來沒有人敢坐那個位子，可能都要報備一下不舒服的地方，「跟他沒有任何關係也要說，『欸！我月經來喔』。有月經來還不行，一定要老人、殘障、孕婦才可以。」

原PO指出，也謝謝車組人員了解後，到位子請原本站在她後面的男生坐下，並說明「現在無需要座位人員，是大家都可以坐的喔。」她也說，當下其實想講的是「你O覺有被打過很痛的感覺嗎？不是『下面』，我有盡量尊重長輩。」

原PO說，而且她真的天生臉臭，但常常讓位幫別人，本人只是被外派北漂的行政，壓力很大，有胃潰瘍跟焦慮症，通勤族很累，到底要報備什麼，「而且北漂很多無奈，走在回公司的路上默默落淚。乾，O趴欠打啦，哭！」她希望大家宣導家中老人對博愛座的用意。

▼原PO謝謝當下處理的高鐵車長。（圖／資料照）

原PO後來也補充表示，當天跟她同節車廂的乘客應該多少有聽到，她更要感謝服務人員、車長的處理，辛苦了；高鐵是有博愛座的，在自由座車廂裡，當時因對號票售完，才選擇最快一班回新竹的車，不是想省15元。

原PO回應網友的問題說，一開始也打算繼續裝沒聽到，「他真的碎唸到我真的忍不住，轉過去跟他說『伯伯，我跟你溝通一下』。」

一名媽媽表示，「坐捷運懷6個月的肚子，扛行李抱小孩，有受關注禮，但也沒人主動讓啊⋯習慣就好，我也不強求。」原PO回，「我一定會讓座給妳，我習慣上車先看有沒有比我需要的人。」

其他人留言，「博愛座真的很廢，會讓有需要的人不敢坐，魔人太多了」、「博愛座真該廢掉」、「博愛座早失去它的用意，該廢除掉才是」、「真受不了一些老人，大家付一樣的錢，還要管給誰坐啊！」

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