桃園15歲少女淚揭男友「5個月要4次」：愛我就要給我

▲天晴和大她3歲的成年廖男發生4次性關係，後控告對方強制性交。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合報導

桃園20歲廖姓男子在5個月內，4度和15歲的小女友天晴（化名）發生性行為。天晴和她母親事後控告廖男性侵，稱被廖男威脅「愛我就要給我」；廖男則表示上床時天晴雖「半推半就」，但從沒有強迫對方。高等法院認定廖並未涉強制性交罪等重罪，不過確實有4個「與少女性交罪」，最後判處廖男6月徒刑，沒有緩刑也不得易科罰金。全案可上訴。

一審判決書指出，當時18歲的廖男從2017年7月下旬開始，首次和當時只有15歲的女朋友天晴發生性關係，地點分別是廖男桃園住家和天晴住處等地方，到了12月時，和對方性交次數共4次。

天晴的母親得知此事，氣得告上桃園地院，指控廖男違反天晴意願；天晴指出，廖男雖然沒有動手毆打或強迫的行為，但上床前會說「愛我就要給我啊」等語。對此，廖男在庭上坦承和天晴4度發生性關係，第一次對方雖然半推半就，自己也有硬脫褲子的舉動，但沒有強迫或威脅對方。

廖男當庭提出20萬元想和天晴和解，但被天晴和母親拒絕。《自由時報》報導，高等法院判斷雖然第一次是半推半就情況，但當下天晴仍有自主權，而且若是違反意願，之後也不會繼續和對方發生關係；然而天晴及母親不願原諒廖男，法官審酌後判廖男6月徒刑。

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