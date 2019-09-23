陳慶男遭延押2個月！涉2起詐貸案共66億元　法官難信交保不潛逃

▲陳慶男再次被裁定延押。（圖／記者吳奕靖攝）

記者張靖榕／綜合報導

因獵雷艦案涉詐貸63億的慶富造船集團董事長陳慶男，由高雄地院於2月25日以涉嫌重大，有逃亡、串證之餘裁准羈押。陳慶男日前出庭以「中風危險」為由提出交保請求；然而合議庭像看守所確認陳「生命徵象穩定」，且仍有畏罪潛逃的可能，裁定自9月20日起，延押2個月。

陳慶男日前出庭表示血壓很高，若不就醫可能會有生命危險，以此向高雄地院合議庭提出交保請求。陳的律師表示，以80歲的身體狀況而言，逃跑可能性不大。

不過經合議庭詢問高雄看守所得知，陳慶男目前「生命徵象穩定」，僅需定期門診追蹤，因此認為狀況不達保外就醫的危險程度。合議庭也表示，陳慶男海科館案被控詐貸近3.4億元，至今仍否認犯罪，而且此案牽連人數多達數十人，另外還有獵雷艦案詐貸63億元的罪嫌，若交保畏罪潛逃的可能性相當高，因此保險起見，須延押2個月。

慶富造船集團2014年標下海軍獵雷艦國艦國造的計畫，卻在3年後爆發財務困窘問題，更被查出涉嫌詐貸63億元，儘管先以800萬元交保，卻因次子陳偉志棄保潛逃，讓陳慶男被以防逃為由再次羈押。由於陳無法籌出法院裁定加保的1億元，卻在門檻降低至3200萬元後的1天內籌足金額交保，因此被檢方提出抗告，由院方將保金上升至5200萬元，之後多次延押到2019年2月25日才在高院同意下，以3200萬加保金被釋放。

不過當時才剛獲保釋的陳慶男才正要呼吸自由空氣，又立刻被高雄地檢幹員帶回，因其被檢方認定涉及基隆海洋生態展示館弊案，在該案中涉詐貸得手超過3億元。之後陳慶男多次被續押，獲釋之期遙遙無期。

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