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直播主之亂內幕！高雄「后羿聯盟」成立3天超過500人　對抗連千毅太陽會

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▲連千毅曾是黑道。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲年僅32歲的連千毅曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，出獄後緊盯網路商機大撈直播財。（圖／翻攝連千毅臉書）

社會中心／綜合報導

高雄爆發「直播主之亂」意外讓「后羿聯盟」迅速竄起，短短3天超過500人入會。由於在「后羿射日」的神話中，后羿射下天上的9個太陽，警方研判，后羿聯盟可能是衝著連千毅背後的天道盟太陽會而來。

「直播天王」連千毅和「大仁哥」鄭又仁近日發生衝突，進而引發砸車、開槍及砸店等治安事件，兩人21日接連被逮。檢方22日複訊後認為，連涉犯槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。連現身雄檢時神情鎮定，對於媒體詢問只重複說「謝謝關心。」

▼連千毅移送雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼連千毅移送雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

而鄭又仁則被帶往鼓山分局偵訊，複訊後也遭檢方聲押禁見。總計至21日為止，檢警一共逮捕69人，其中8人遭到羈押獲准，還有一名少年裁定收容。

據了解，連千毅年僅32歲，除有身材超惹火的石姓辣妻，背景也可說是相當硬派，他曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會；他先前因暴力討債入獄，出獄後緊盯網路商機大撈直播財，但高調的行事作風也惹人眼紅。

《自由時報》報導，高雄連日來的街頭暴力衝突，讓在地少壯派兄弟透過微信串聯成立「后羿聯盟」，短短3天超過500人響應，而鄭又仁也在群組內；經警方了解，框內談話幾乎都衝著「直播主之亂」，因此研判可能是衝著太陽會而來。據悉，鄭落網後，已有人陸續退出該聯盟。

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▼「大仁哥」鄭又仁被逮。（圖／地方中心攝）

▲▼寵物店直播主也被逮。（圖／地方中心攝）

ET快訊
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