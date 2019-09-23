周三起水氣增多降雨熱區出爐　彭啟明：10月颱風易有共伴效應別掉以輕心

▲今仍是吹東北風，雨區偏重在迎風面的北部和東半部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，未來一周仍是東北風影響的天氣，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，但周三（25日）起，北東雨量有機會稍微多點，下雨時間會比較長。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，10月還是有颱風發展，10月的颱風比較複雜，加上東北風就容易有共伴效應，大家不可掉以輕心。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍吹東北風，北東有局部短暫雨，雨區以山區、基隆北海岸為主，而平地晚上降雨機率會比白天高；至於花蓮、台東和恆春半島水氣減少，降雨不會像22日明顯；中南部則為多雲到晴天氣，山區午後有短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳說，今溫度方面，各地低溫約22到24度，北部、東半部白天高溫約23到28度，中南部約32度。他表示，周二（24日）天氣和今類似，但周三開始，北部、東半部有機會下稍微多點雨，下雨時間會比這兩天多。

彭啟明22日指出，「這一周沒有颱風會來台灣，我們可以很保證這樣說」；10月還是有颱風會發展，「你要說10月的颱風會不會來台灣？這變數就很多，秋天變化比較多，大家看3、4天的趨勢。」

彭啟明提醒，「10月的颱風比較複雜，尤其颱風不見得來，加上東北風就容易有共伴效應。還是要提醒大家不可以掉以輕心，不是說今年就只有一個颱風來台灣，就可以鬆懈了、天佑台灣，沒有這回事，我們還是要密切注意。」對此，張承傳說，10月有颱風是歷年都有，很正常。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）