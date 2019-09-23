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川普再駁施壓烏克蘭總統…「律師做證也行」　民主黨議員態度轉彎：應該彈劾

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）形容和澤倫斯基的通話很棒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普週五（20日）被知情人士踢爆，7月曾透過電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），接連施壓對方須調查民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子。川普週日（22日）再度反駁施壓；民主黨國會議員的態度因整起事件轉變，稱若川普涉有不當施壓，將為外界彈劾他帶來正當理由。

綜合《華盛頓郵報》、CNN、CNBC報導，知情人士透露川普在7月25日打出電話，向澤倫斯基施壓近8次，要求對方調查拜登的兒子杭特（Hunter），而且調查過程應該和川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。

朱利安尼19日表示，在調查過程中發現有關拜登的相關內容，拜登為了保護在烏克蘭天然氣公司任職的兒子，竟賄賂烏克蘭總統開除一名正在調查他兒子的檢察官。朱利安尼也親口承認，的確有要求烏克蘭現任當局調查拜登。

▲烏克蘭喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky），2019年烏克蘭總統選舉候選人（另一拼法為：Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基7月與美國總統川普通話。（圖／路透社）

消息人士指出，川普在電話中並未提及美國尚未給出手的援助計畫，代表他在對話中可能沒有澤倫斯基挑明交換條件。拜登對此在20日發表聲明，稱若川普施壓的報導屬實，正是無底線地濫用權力的表現；他表示，川普此舉是利用美國權勢施壓一個主權國家，只為了獲得個人的政治利益，就強迫受俄羅斯直接影響的烏克蘭破壞法治。

川普對此22日再度重申，7月和澤倫斯基的通話「很棒」，若國會要求他的私人律師朱利安尼出面作證，他也沒有意見。「我沒有想要傷害拜登，但他做了非常不誠實的事情」，川普在華盛頓準備搭機前往休士頓前向記者表示，拜登確實和兒子交談過，卻又對此說謊。

▲▼美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）是2020總統大選參選人，遭遇共和黨敵手川普的攻擊。（圖／路透）

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也指出，若有證據顯示拜登為了保護兒子在烏克蘭面臨的調查，而出手不當干預，他本身也應該接受調查，「我的確認為我們應該找出一個底線。這個禮拜。」

美國國會眾議院情報委員會民主黨籍主席謝安達的態度也有所轉變，先前他曾避免主張彈劾川普，但他這次在CNN節目《美國國情》（State of the Union）上表示，事情屬實的話，那麼對川普提出彈劾就有了正當性，「若總統的確扣住軍事援助，藉此施壓外國領袖做出違法的事，要對方在總統大選期間提供對手的醜事，也許這（彈劾）就是唯一的選項。」

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