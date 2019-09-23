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花蓮7歲童被重機撞飛慘死！父深夜「悲痛276字」發文：別讓我受到二次傷害

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記者鄒鎮宇／花蓮報導

花蓮一名7歲何姓男童21日上午穿越台9線「蘇花公路」和中路段，被王姓重機騎士撞上，直接彈飛吐血倒地，搶救5小時候不治身亡。何姓男童的父親23日深夜PO出276字的悲痛文章，「我只求大家多給予離開的孩子多一點的祝福與祈禱，不要再讓我受二次傷害，真的…拜託」。

何姓男童的父親在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文表示，在意外發生後他看到許多網友的評論，不論是好是壞，「作為父親及家人的我們都一一承受輿論批評及指教，也在這裡懇請大家不要再批評任何人，我們只需要一句節哀以已滿足」。

▲▼蘇花公路車禍，小一男童亡，行車紀錄器畫面曝光。（圖／翻攝臉書「小老婆汽機車資訊網」）

▲▼蘇花公路男童遭撞。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼蘇花公路男童遭撞。（圖／記者蕭可正翻攝）

「走的是我的兒，痛的是我的心」，何父難過地說，「我不希望也不願這樣的意外發生在自己身上，遇到了，我只求大家多給与離開的孩子多一點的祝福與祈禱。不要再讓我受二次傷害，真的…拜託，每看一次關於兒子的事，每痛一次」。

何父說，希望大家可以想想，因事故身亡的孩子只是「7歲的兒童」，若將過錯都歸給大人，他可以接受，「多給予美好的祝福給孩子，誠信（心）誠意的拜託，這是身為無能的父親小小請託，請各位成全…」

網友看完紛紛留言，「孩子願您一路好走！當個快樂的小天使」、「看了真是心疼，要加油，請節哀」、「請節哀，生活還是要過，加油，要振作！」、「還是希望大家經過部落路段時，都能減速慢行。畢竟部落裡都有老人及小孩子及寵物」、「請節哀！弟弟不痛了，現在是個無憂無慮的小天使！」

▼何父全文如下。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

▲▼花蓮7歲童被重機撞飛慘死！父深夜「悲痛276字」發文：別讓我受到二次傷害。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

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