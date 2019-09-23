金髮正妹租約到期失聯！房東破門見「滿地屎尿」嚇傻　身分曝光...是百萬網紅

▲女網紅留滿屋子屎尿、垃圾之後就離開了。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

連清潔員都嫌髒不願意收錢打掃！陝西西安的陳姓女房東早前把房子租給一名正妹，沒想到租約到期後，房客竟然失聯，讓她趕忙前往確認對方的人身安全，沒想到一開門就被屋況嚇傻，不但留有一地狗屎、狗尿、垃圾，還欠下人民幣3000多元的水電費，讓她氣炸報警。事發後，網友也把這名正妹給起底，竟然是擁有百萬粉絲的網紅。

綜合陸媒報導，陳姓女房東2017年將房子租給這名女網紅，但2018年的時候發現女網紅養了一條狗，把家裡的門框全部咬爛，讓她覺得「太髒了」，因此告知對方「房子到期不租了」，而女網紅也同意了。

租房合約2019年9月21日到期後，陳女打電話聯絡這位女網紅，但發現怎麼打也打不通，只能趕忙到房子這裡查看，沒想到一開門竟然見到滿屋的狗屎與垃圾，不僅如此，對方還欠下3000多元（人民幣，以下同，約新台幣1萬3308元）的水電費等費用。

▼女網紅的微博被瘋狂洗版。（圖／翻攝自微博）



由於房子太過髒亂，陳女只能打電話請清潔人員來收拾，但清潔人員一看到屋況，立刻嚇傻拒絕，儘管陳女把薪水從300元加到500元，對方還是表示「太噁心了」。

陳女實在沒有辦法，只能投訴媒體，把事件曝光。事件曝光後，大陸網友很快就找到這名女網紅，原先的名字為「李艾佳lisa-」，事件發生後緊急改成「豆豆豆豆芽123」。

眾多網友得知這名網紅的帳號，立刻湧入洗版，「長得一般，屎倒是很能拉」、「房子搞那樣身上沒有屎味」、「房東找妳了」、「你的房東找你打掃衛生啦」、「房東喊你回去掃屎耶」、「滿屋的狗屎睡得著嗎」、「我都懷疑他自己也拉」。

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