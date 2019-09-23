機車路口猛撞左轉車！高三男「安全帽噴飛」重摔亡　駕駛下車手狂抖

▲機車路口高速猛撞左轉車，高三男「安全帽噴飛」重傷慘死。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣新埔21日上午發生一起死亡車禍，一名年僅17歲張姓高三男學生騎車準備返家，經過一處路口時與左轉轎車高速相撞，當場噴飛摔地重傷且失去意識，被緊急送醫後仍宣告不治。警方表示，初步調查雙方都沒有酒駕情況，肇事責任有待進一步釐清。

車禍發生21日上午8時許，地點在新埔鎮文山路犁頭山段盛都巷口，當時78歲林姓駕駛從巷口開出要左轉，馬路上直行的17歲張男則準備要返家。路口監視器可以看見，轎車緩慢駛出巷口準備左轉，下一秒張男就從左方高速衝過來，雙方反應不及撞在一起，張男當場噴飛重摔在地，安全帽也掉在一旁。

▲張男傷勢過重，送醫後仍宣告不治。（圖／東森新聞）

附近民眾與一旁的早餐店老闆娘聽到巨響出來查看，看見張男倒臥在地上奄奄一息，立刻上前幫忙擋住後方來車並協助報警。救護人員抵達現場後，先用長背板將張男固定，抬上擔架後立刻給予氧氣，希望能將人從死神手中救回，可惜張男傷勢過重，送醫後仍宣告不治。

新竹縣新埔消防分隊員張政豐表示，「現場評估他還有呼吸脈搏，可是人是沒有意識的，懷疑他可能頭部有受傷，所以口中都是血」。林男得知自己撞死一名少年手不停發抖，由於雙方都沒有酒駕的情況，肇事責任有待警方進一步釐清。

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