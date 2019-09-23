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士林夜市水果攤再坑殺！1袋爽賣1089元「秒吞1200元罰單」…曾4天連續被開單

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▲▼士林夜市水果攤一袋1089元。（圖／翻攝自粉專我是北投人）

▲士林水果攤罰不怕，日前又被抓到沒放價目表。（圖／翻攝自粉專我是北投人）

記者鄒鎮宇／台北報導

士林夜市水果攤價錢飄移不定，常常爆出坑殺外國觀光客的傳聞，沒想到屢次被開罰都不怕，近日又再爆出坑殺事件。北投一名網友日前看到外國遊客購買水果，價格竟高達1089元，氣得PO網抱怨。事後，警方到場後依「道路交通管理處罰條例」開罰，讓攤販吞下1200元的罰單一張。

該名網友向臉書粉絲「我是北投人」投稿表示，他去逛士林夜市時，看到一名水果攤女員工招攬韓國觀光客推銷，由於攤販上沒有標示任何價格，當水果放上秤重才發現竟要價1089元，還多送一袋木瓜安撫被價格嚇到的韓國遊客，「就是這種貪婪人性要不得，他們沒想過自己的行為會造成觀光客如何回國宣傳，造成對台灣怎麼樣的聲譽影響。」

請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「這家有名的貴阿」、「這樣欺騙消費者，總有一天要還的」、「是在坑幾點的，不要丟台灣人的面子好嗎」、「真丟臉啊」、「到底誰才可以開單取締？害了台灣許多優質的攤販商家」、「好的攤家都被這種老鼠屎連累了！我是跑旅遊的我都跟外國觀光客說士林夜市什麼都可以買....就是水果不行」。

▲▼鮮切水果,夜市水果,士林夜市,觀光客。（圖／記者季相儒攝）

▲該水果單再次吃下1200元的罰單。（圖／記者季相儒攝）

據《聯合報》報導，該攤販22日晚間在攤販上的水果都有標上60至200元不等的數字，但沒有明確標示是一顆或一斤等單位，除非細問才會回答，且攤販上並沒有磅秤。

攤販表示，他們都有按照標示的價格販售，水果上的貼紙就是單指一顆，消費者點後才會幫忙切開販售。北市市場表示，過去就要求水果攤販不可以秤重計價，要明確標示讓消費者知道每盒、每杯的價格。

由於該攤販遭到檢舉價格不合理，警方22日傍晚依「道路交通管理處罰條例」開罰1200元。據悉，此水果攤自2018年4月8日到11日，曾連續被開罰4張1200元罰單。

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