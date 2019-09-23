Apple Watch Series 5開箱！「恆亮螢幕」超實用、新增噪音檢測與經期追蹤

▲Apple Watch Series 5開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

今年Apple的秋季新品發表會中，除了iPhone 11系列手機外，也推出了新一代的智慧型手錶Apple Watch Series 5；《ETtoday新聞雲》記者此次也取得了此款新智慧型手錶進行開箱，要來告訴你Apple Watch Series 5到底值不值得入手。

事實上，Apple Watch Series 5手錶在外型上與上一代的產品並沒有差異，尺寸、厚薄都一模一樣，不過第5代產品最大的特點就是可以「一直看時間」，透過「恆亮螢幕」的特性，讓你無論是會議中、運動中（尤其是在維持棒式時），可以用更輕鬆的方式來了解時間到了沒。

不過，在介紹手錶特點前，不免俗地要先來看看盒裝內容物；跟先前推出的產品一樣，Apple Watch Series 5隨附了Apple Watch專用充電線、5W小豆腐頭、說明書、錶體，以及錶帶，且錶帶依然貼心地為使用者準備不同的長度，好讓用戶做選擇。

▼Apple Watch Series 5盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

▼第五代的蘋果手錶，有別於今年推出的iPhone在外型上「大改款」，Apple Watch Series 5（圖右）的外觀則是與前一代（圖左）一樣。（圖／記者邱倢芯攝）

兩代的產品最大的差異，就在於Apple Watch Series 5擁有「恆亮螢幕」，如果你正在與人面對面談話，這樣的設計就可以讓你在不失禮貌的情況下，輕鬆地了解現在到底幾點了；前幾代的產品只要偵測到使用者的手腕角度偏移到一定程度，就會自動判定用戶並沒有在使用，因此會直接關閉螢幕以維持電量。

▲▼在偵測到使用者有使用手錶的需求，裝置就會自動亮起螢幕讓你查看（上圖）；但如果使用者的手腕角度偏移到一定程度，先前幾代（下圖左）的產品就會自動熄滅螢幕，但是Apple Watch Series 5（下圖右）則是會讓你還能看到時間。（圖／記者邱倢芯攝）

而另外一個Apple Watch Series 5的特點，那就是新增了「指南針」App；根據官網顯示，手錶內建的磁力儀可偵測磁北，並自動調整以顯示真北方向，讓你在使用「地圖」App 時，可以知道自己面對的方向；GPS 配合地形資料運作，能告訴你目前所處的高度，是戶外體能訓練的最佳夥伴。

▼新增了「指南針」App。（圖／記者邱倢芯攝）

若是對於地圖功能，或是體能訓能功能需求較少的用戶，可能這項功能的吸引力就沒有那麼大。且每次開啟這項功能時，都需要一小段時間才能讓手錶確定方位，這算是稍稍不便的地方。

不過要注意的是，當你在首次開啟這項功能時，手錶會跳出提示告訴使用者，部分帶有磁石（磁力扣）設計的錶帶會讓指南針功能失效、失準。

另外，此次推出的手錶新品還新增了「全球緊急呼救電話」功能，這是繼跌倒偵測與心臟健康「救命」功能外，增添的第三項呼救功能。

透過這項功能，使用者可以讓使用者在海外旅遊、出差時，如果不幸遇到緊急事件時，可以長按側邊按鈕（與錶冠同側的橢圓形按鈕）手錶就會自動撥打當地的緊急服務電話，即使iPhone不在手邊也能替你聯繫到需要的幫助。

但「全球緊急呼救電話」功能僅適用Apple Watch Series 5（GPS +行動網路）錶款，而目前台灣販售的僅有Apple Watch Series 5（GPS）款式，若是對於這項功能有興趣的消費者，可能要再等一等。

除了上述三項特點，Apple Watch Series 5幾乎與上一代的產品無異，算是手錶產品的小改款。

不過隨著Apple Watch Series 5的推出，也意味著新一代的watchOS 6也跟著報到；配合watchOS 6軟體，為蘋果手錶帶來另外幾項實用功能，例如聽力健康（噪音檢測）與經期追蹤等。

在聽力檢測方面，相較於手機可能會被放進包包、口袋，或是根本放在家中忘了帶，手錶算是更貼近使用者真實生活環境的產品，因此將噪音檢測的功能放在手錶上，可以替你把關是否長期受到噪音汙染。

在手錶監測到周遭環境噪音音量分貝已上升到可能影響聽力的程度，就會輕輕震動手錶，用以提醒你應該要離開當下的環境。

▲▼正常的音量環境下，手錶會顯示為正常（上圖）；但如果環境當中出現了噪音，則會顯示為大聲（下圖），如果高分貝噪音並沒有維持太久，手錶並不會有任何作動，但如果長時間（大約三分鐘）處於噪音環境，手錶會震動提醒你該離開了。（圖／記者邱倢芯攝）

而在經期追蹤的功能方面，女性使用者可以使用手錶上的「經期追蹤」App來記錄每個月的經期狀況，手錶上的這項功能會跟iPhone的健康數據加以連動，所以不論你是用手機還是手錶紀錄，都可以擁有一樣的紀錄。

雖然這項功能男性使用者可能比較沒有特別關注，不過記者個人認為，如果你使用這項功能，每個月替女友、老婆記錄，並在對方經期來臨時主動送上熱可可、紅豆湯，或是暖暖包，那麼在對方心裡你一定會大大地加分。

▼使用者可以使用手錶上的「經期追蹤」App來記錄每個月的經期狀況。（圖／記者邱倢芯攝）

而「經期追蹤」功能在經過一段時間的紀錄後，系統就會自行判斷使用者的月經週期是否快到了，假若經期即將到來，手錶也將會有提醒資訊推送。

▲▼除了初步紀錄經期外，像是月經量多寡等，都可以一一記錄下來。（圖／記者邱倢芯攝）

不過比較可惜的是，這項功能僅能透過使用者的經期數據來推算月經是否即將到來，而不是特別使用手錶感測器監控體溫或是心跳，來判斷經期是否即將來臨。

▼除了經期、月經量之外，使用者也可額外紀錄下其他資訊。（圖／記者邱倢芯攝）

除了上述兩大功能外，使用者在下載watchOS 6後就會發現，手錶終於有自己的「App Store」了！這意味著，當你需要某些手錶應用程式時，不再需要透過iPhone，直接就可以使用手錶介面下載。

另外像是iPhone先前就有的計算機、語音備忘錄，以及提醒事項等App通通都可以在Apple Watch中使用了。

整體而言，Apple Watch Series 5的恆亮螢幕較能夠滿足日常所需，而指南針App與全球緊急呼救電話兩項功能，若不是有特別需求的用戶，可能吸引力就沒有那麼大。若是想入手蘋果手錶的用戶，可以從Apple Watch Series 5與Apple Watch Series 3兩款錶款中加以挑選（官網上目前沒有繼續販售Apple Watch Series 4）。

不過要注意的是，如果你想入手蘋果手錶的原因是想偵測心率、跌倒，那麼建議還是直接購買Apple Watch Series 5，因為在第三代的手錶當中，並沒有包含這兩項功能。

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