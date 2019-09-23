影／45年建弘書局熄燈日業績破百萬！資深店員哭了⋯攜手鞠躬道別

記者林育綾／台北報導

台北重慶南路45年的老書店「建弘書局」在今天9月22日正式熄燈！從白天起人潮絡繹不絕，書店也特別延長半小時營業時間，在晚間10:30正式結束，店員一字排開向門口聚集的客人鞠躬「謝謝你們」才拉下鐵門，當日營業額也睽違多年突破百萬。資深店員戴小姐忍不住哭了，還有離職的老員工也回來幫忙及探望，建弘書局林老闆也難得現身受訪，提到45年來自己只休除夕和初一「真的累了」也知道經營這麼多年「很不容易」。



▲建弘書局3名資深員工，在熄燈前向客人鞠躬道謝。（圖／記者林育綾攝）

建弘書局重南店在今年5月公告9月熄燈後，陸續有客人回訪，不過就屬今（22）日人潮最多，客人們紛紛把握最後一天巡禮，不僅店門口有許多人拍照留念，店內也滿滿人潮，像是百貨週年慶；而收銀櫃台前方也大排長龍，店員同時有2人、3人以熟練動作快速幫客人結帳，宛如回到當年書店街輝煌的年代。

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▲建弘書局最後一天人潮爆滿，營業額更難得突破百萬。（圖／記者范綱儀攝）

其中一名資深店員戴小姐在這工作了15年，跟著同事夥伴們一起待到最後一刻，看到人潮也說「今天就是不停地結帳、結帳，真的是盛況空前」，她很開心客人們很捧場，大部份都不問折扣、直接買了，「還有人一次買了6千多元、4千多元的書！」書店業績也是睽違多年來，難得突破百萬。



▲建弘書局最後1日，結帳人潮一度繞了一大圈。（圖／戴小姐提供）

戴小姐說，過去幾年只有在開學季營業額有到60萬左右，就算是很不錯了，她很開心大家這麼幫忙，還有離職的同事回來探望與協助，想到這樣的景象就是最後一天，也忍不住哽咽「我們也是希望等到最後一個客人走⋯真的會捨不得」眼眶紅了之後再也忍不住淚水，「你們就是要害我哭齁？」一邊向夥伴求救「衛生紙啦！」

而建弘書局老闆林世忠一向低調，在熄燈日這天也難得接受訪問，他向《ETtoday新聞雲》提到，45年前這條街有100家書店，如今只剩個位數，而他多年來每天早上10點準時來書店工作，待到晚上10點左右才離開，一年只休除夕和初一2天，自比像超商一樣「真的累了」「（人）還是要休息啦！」也明白「維持45年真的很不容易。」不少客人也跟他合照留念、道別，還有一位老客人說「您書店剛開的那一年，我剛好上來台北！」

許多年輕顧客、老顧客把握熄燈前來買書，其中一位賴老師由於主持聲樂系列廣播節目，20多年前就會來建弘書局買整套的美聲錄音帶，她也分享「對建弘的記憶不只是我的，也是我和兒子的，是歷經二代的記憶。」以前她和兒子每個星期會來3次左右，今天得知是最後一日，雖然身體不太舒服，還是專程前來，路途還不小心搭錯公車，但掩蓋不了動力，跟先生一起待到熄燈才離開。



▲▼建弘書局熄燈前10分鐘，滿滿人潮準備向書店道別。（圖／記者林育綾攝）



晚間10點30分，建弘書局門口聚集滿滿人潮，準備向書店道別；而店員們在拉下鐵捲門之前，也特別一字排開，向客人們鞠躬說「謝謝大家！」並揮手致意，才轉身進店裡關燈、拉下鐵門，做最後的結帳與收拾整理工作。許多客人拍照留念，感嘆「真的是歷史性一刻」「大時代的演變」，才依依不捨離開。



▲3位資深員工在熄燈前，一起向客人道謝道別。（圖／記者林育綾攝）

未來建弘書局在台北的實體門市僅剩「大直北安店」，也會繼續經營網路書店，而重南店的店員也自己做書籤，附上QR CODE 寫著「之後的日子，我們網路見囉！」此外建弘也與周邊的三民書局談好合作，即日起至10月底，憑建弘的會員卡可至三民，免費換發三民書局會員卡，可說是老書店留給老顧客的「最後禮物」，讓喜愛逛實體書店的客人能持續享有優惠。



▲建弘書局重南店歷經45年，在2019年9月22日熄燈拉下鐵門，結束營業。（圖／記者林育綾攝）

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