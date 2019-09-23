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影／「海絲華文媒體論壇」福州登場！　成立協作網促合作

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記者蔡儀潔／福州報導

「2019海絲華文媒體發展論壇暨華媒福建行」今（23）日在福州悅華酒店舉行，通過嘉賓演講、專家授課、交流研討、成立絲路華媒協作網等形式，推動華媒合作。福建省委常委、宣傳部部長梁建勇在會上指出，福建與國際攜手共創聯通東西方的海上絲綢之路，推動了沿線國家的發展。

▲▼ 海絲華文媒體發展論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 海絲華文媒體發展論壇今早開幕。（圖／記者蔡儀潔攝）

此次活動由福建省人民政府新聞辦公室、僑務辦公室、互聯網信息辦公室以及福建省廣播電視局主辦，由省廣播影視集團海峽電視台承辦，華人頭條傳媒有限公司執行，通過嘉賓演講、專家授課、交流研討、成立絲路華媒協作網，以及實地參觀考察等形式，共商共議，促進海絲華文媒體發展，推動合作不斷取得新成果。

福建省委常委、宣傳部部長梁建勇，福建省委宣傳部副部長、福建省委網信辦主任許守堯，福建省廣播電視局局長李強福，福耀玻璃集團董事長曹德旺，以及馬來西亞世界華文媒體集團執行董事張聰分別在會上致詞。

▲▼ 海絲華文媒體發展論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲論壇現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

梁建勇表示，福建地處中國大陸東南沿海，與台灣隔海相望，是著名的僑鄉，旅居世界的華僑1580萬，閩籍僑胞120萬，也是對外通商最早的省份之一，也是古代海上絲綢之路的重要起點；福建與國際攜手共創聯通東西方的海上絲綢之路，推動了沿線國家的發展，目前正迅速發展，有利於創新創業創造的良好發展，落實趕超奮力推進新時代福建發展。

▼ 梁建勇在致詞  。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 梁建勇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

福建省廣播電視局局長李強發言稱，「我們致力於推動廣播電視媒體融合發展，組織指導全省廣電媒體拓展網絡視聽業務，藉助新媒體和短視頻擴大對外宣傳」，福建省廣播電視局願繼續加強與全球華文媒體的交流合作，共同推動5G、大數據、雲計算、人工智能等新技術在廣播電視媒體的應用，實現更緊密的資源共享、內容共享、技術共享、用戶共享。

他接著說，「希望海外華文媒體把握國際傳播領域移動化、社交化、可視化、高清化的發展趨勢，充分利用新媒體新技術，創新話語表達方式，把中國聲音、福建故事傳播得更廣、更遠、更精彩。」

▼ 李強發表演講 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 海絲華文媒體發展論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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