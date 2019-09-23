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模擬基地遭滲透奪佔　特戰部隊反特攻肅清警戒敵軍

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特戰部隊反特攻操演　擬真演練強化戰力

軍聞社／記者李忠軒桃園電

陸軍特戰指揮部特5營執行「戰術任務行軍訓練」，官兵近日在桃園舊海軍基地進行反特攻作戰演練，陸軍司令部別安排媒體記者前往採訪，透過鏡頭將特戰官兵勤訓精練的實況，呈現在國人眼前。

此次操演首先進行「戰術繩索攀降」、「限制空間戰鬥」、「小部隊戰鬥」及「戰傷救護」等科目，除展現特戰部隊接受「散木團隊」公益指導繩索應用技術的成果，也讓媒體近距離見證特戰官兵緊急戰傷處置及攻堅作戰的堅實戰力。

特戰部隊反特攻操演　擬真演練強化戰力

反特攻作戰演練，官兵模擬桃園舊海軍基地指管大樓遭敵特攻部隊秘密滲透奪佔，特5營在機步戰鬥隊協助下，對任務目標發起反特攻作戰，由狙擊分遣隊先行建立狙擊陣地，並狙殺警戒之敵，掩護滲透分隊及突擊分隊滲入，滲透分遣隊藉由戰術繩索攀爬並肅清警戒敵軍，以協力後續兵力突入發起攻堅戰鬥，機步戰鬥隊在攻堅同時提供火力掩護；隨後在奪佔目標後，實施鞏固整頓，成功完成此次反特攻作戰任務，也再次檢驗特戰部隊作戰效能，具體展現特戰官兵精實的訓練成果。

特戰部隊反特攻操演　擬真演練強化戰力

航特部表示，「戰術行軍訓練」是特戰部隊駐地施訓的要項之一，結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、現地實兵演練」的方式，期藉由周密計畫與管制，在「安全、正常、平穩」的前提下，仿真實戰演練特戰營（連）特種作戰戰術運用及戰鬥教練，同時磨練、驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具全方位作戰能力。

航特部強調，特5營戰術任務行軍在長達550公里的行軍訓練過程中，特別結合濱海城鎮作戰、山地特種作戰、應援重要目標防護、關節要點守備、特攻及反特攻作戰等多元訓練，期達成「為戰而訓」之目標，以符合防衛作戰實需。

特戰部隊反特攻操演　擬真演練強化戰力

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