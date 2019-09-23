2019全台TOP10溫泉飯店？由你來決定！

文／時尚家居 X 時尚漫旅

2019全台十大溫泉飯店票選活動開跑囉！

又多了一個出遊的機會了！今年觀光局針對國內秋冬季旅遊推出「擴大暖冬遊補助」方案，於9~12月申請，全台不分年齡通通補助1,000元，最高補助上限2,000元。在氣溫轉涼的秋天，當然要安排一趟泡湯之旅！不論北投、陽明山、還是烏來，各地區的溫泉飯店都有不同的擁護者，若想讓溫泉洗滌身心疲憊，就到溫泉飯店讓身子暖呼呼的度過寒冷季節！

由於台灣位於板塊交接帶，孕育出非常豐富的溫泉資源，且地熱豐沛，並擁有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多樣性泉質，堪稱世界最佳的泉質區之一。地熱遍佈臺灣全島，幾乎全台每個縣市都有它的特色「名湯」，自古以來，溫泉更被人們作為養生與水療的天然資源。

為了讓更多人知道臺灣有麼棒的天然資源及特色飯店，時尚漫旅多媒體去年舉辦「十大必住溫泉飯店票選活動」，即湧入700,000萬人次投票，廣受民眾好評，今年繼續尋找優秀溫泉飯店或者特色旅店，結合飯店與旅店特點及週邊相關資訊，進行全面性的深度報導。即日起到10月20日為止，為您喜歡的特色飯店，宜蘭力麗威斯汀度假酒店、晶泉丰旅、北投春天酒店…投下你心中的NO.1，只要上網投票，更有機會獲得夢特嬌太陽眼鏡、築闊礁溪渡假飯店、知本金聯世紀酒店、長榮鳳凰酒店礁溪，還有冠翔世紀會館…等知名溫泉飯店住宿券，準備款款行李，出發泡湯去！

【投票期間 】



即日起到10/20晚上23：59為止，開放線上投票。

【投票方式】



(1) 進入活動連結網址：https://contest.plus1today.tw/2019hotspring

(2) 點「2019十大必住溫泉飯店票選」，進入投票畫面，以facebook認證。

(3) 每次投票，每人3票，每次不能投給同1間飯店。

(4) 間隔1小時之後，重新再以facebook認證投票，即可再投給同1間飯店。

※最終票選結果將於10月下旬，在時尚漫旅facebook平台公佈。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。