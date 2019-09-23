　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2019全台TOP10溫泉飯店？由你來決定！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

文／時尚家居 X 時尚漫旅

（圖／ 時尚漫旅 提供）

2019全台十大溫泉飯店票選活動開跑囉！

又多了一個出遊的機會了！今年觀光局針對國內秋冬季旅遊推出「擴大暖冬遊補助」方案，於9~12月申請，全台不分年齡通通補助1,000元，最高補助上限2,000元。在氣溫轉涼的秋天，當然要安排一趟泡湯之旅！不論北投、陽明山、還是烏來，各地區的溫泉飯店都有不同的擁護者，若想讓溫泉洗滌身心疲憊，就到溫泉飯店讓身子暖呼呼的度過寒冷季節！

由於台灣位於板塊交接帶，孕育出非常豐富的溫泉資源，且地熱豐沛，並擁有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多樣性泉質，堪稱世界最佳的泉質區之一。地熱遍佈臺灣全島，幾乎全台每個縣市都有它的特色「名湯」，自古以來，溫泉更被人們作為養生與水療的天然資源。

為了讓更多人知道臺灣有麼棒的天然資源及特色飯店，時尚漫旅多媒體去年舉辦「十大必住溫泉飯店票選活動」，即湧入700,000萬人次投票，廣受民眾好評，今年繼續尋找優秀溫泉飯店或者特色旅店，結合飯店與旅店特點及週邊相關資訊，進行全面性的深度報導。即日起到10月20日為止，為您喜歡的特色飯店，宜蘭力麗威斯汀度假酒店、晶泉丰旅、北投春天酒店…投下你心中的NO.1，只要上網投票，更有機會獲得夢特嬌太陽眼鏡、築闊礁溪渡假飯店、知本金聯世紀酒店、長榮鳳凰酒店礁溪，還有冠翔世紀會館…等知名溫泉飯店住宿券，準備款款行李，出發泡湯去！

【投票期間 】

即日起到10/20晚上23：59為止，開放線上投票。

【投票方式】

(1) 進入活動連結網址：https://contest.plus1today.tw/2019hotspring
(2) 點「2019十大必住溫泉飯店票選」，進入投票畫面，以facebook認證。
(3) 每次投票，每人3票，每次不能投給同1間飯店。
(4) 間隔1小時之後，重新再以facebook認證投票，即可再投給同1間飯店。

※最終票選結果將於10月下旬，在時尚漫旅facebook平台公佈。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／連千毅涉犯3罪「撇責失敗」！遭檢聲請羈押禁見
客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器「公主抱腿妹」…見女主角正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2019全台TOP10溫泉飯店？由你來決定！

媲美Netflix《黑鏡》的夯劇！台灣《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密

教你超簡單6招瘦出好比例大美腿，告別惱人下半身肥胖

TOD'S台中店將米蘭店裝空運來台！超人氣豆豆鞋客製化服務再次登場

宋慧喬淡妝也美出新高度　身穿全白Ralph Lauren西裝出席秋季大秀　

「請支援收銀」成絕響！全聯結帳總是大塞車　靠2招默默減少抱怨

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

俄港最美電競嬌點走訪逢甲夜市 張嘴羞含巧克力香蕉：好冰>//<

2019全台TOP10溫泉飯店？由你來決定！

媲美Netflix《黑鏡》的夯劇！台灣《驚悚劇場》透析人性猙獰不堪的秘密

教你超簡單6招瘦出好比例大美腿，告別惱人下半身肥胖

TOD'S台中店將米蘭店裝空運來台！超人氣豆豆鞋客製化服務再次登場

宋慧喬淡妝也美出新高度　身穿全白Ralph Lauren西裝出席秋季大秀　

「請支援收銀」成絕響！全聯結帳總是大塞車　靠2招默默減少抱怨

紐約華爾街、貓女皮革　LV 2020早春女裝靈感來自《蝙蝠俠》高譚市

陳喬恩約會馬來西亞男！超狂背景被起底「富二代擁3座莊園」

影／45年建弘書局熄燈日業績破百萬！資深店員哭了⋯攜手鞠躬道別

2019全台TOP10溫泉飯店？由你來決定！

魏蔓健身糗樣曝光！　「雙腿大開+癱坐地上」友PO影片：這位女明星顧一下形象

金髮正妹租約到期失聯！房東破門見「滿地屎尿」嚇傻　身分曝光...是百萬網紅

昆凌帶兒子逛博物館！2歲Romeo「變攝影師」超專業Q炸

中職／彭政閔整場板凳　球迷不分猿象呼喊出場

留言請偶像報明牌「1到45挑6個數字」　粉絲照著下注⋯真的中樂透了！

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

消費熱門新聞

「請支援收銀」成絕響！全聯結帳..

媲美Netflix《黑鏡》！《..

美式大賣場熱銷補貨　手刀狂奔扛..

超市最強帶路王！全聯現烤麵包熱..

經典大人味！超商拿鐵變霜淇淋了..

型男演員在料理中尋找Magic..

樂事自然滋味打破健康≠美味迷思

55元「平價黃金組合」組隊完成..

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈..

宋慧喬淡妝也美出新高度

全台最大「松本清」台中開幕了！..

iPhone 11搶手3色人氣..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

買iPhone 11　網購公開..

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

蘇花重機撞擊瞬間曝光！7歲男童噴飛亡

網友捕獲野生隋棠　一看真實身材傻了

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

快訊／台南驚傳火警！電線狂閃「白光竄出」

他還愛你嗎？12星座男的變心徵兆

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

情侶深夜騎車遭撞　25歲男友「重摔噴血」慘死

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面