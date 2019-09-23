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拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績

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拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績（圖／永慶房屋提供）

▲今年1到2月，林秉璋一個月內達成1200萬元業績，榮登全公司第一名。

圖、文／永慶房屋提供

「幫助別人、完成客戶的需要，這份工作絕不只是單純賣房子。」突破自己內向的個性，永慶房屋資深業務經理林秉璋從半年賣不出一間房，到1個月達標千萬業績，始終不變的就是一股拚勁。他說，要相信自己的努力，轉化為成果，房仲業務不只是工作，而是幫助客戶實現夢想，這是他一路走來秉持的信念。

今年32歲的林秉璋，進入永慶房屋已將近9年，他笑說，其實自己過去是個個性內向的人，唸書時上台報告會發抖，就讀二技期間曾找過飲料店、餐廳外場服務生，都慘遭「打槍」，最後在運動用品店擔任倉管，每天從早到晚工作10幾個小時，月薪僅區區2萬元，「連年資20多年的店長，薪水也只有4萬多。」

拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績（圖／永慶房屋提供）

▲林秉璋24歲就達百萬年薪，在27歲時結婚，婚後不久更買下自己人生中的第一間房子。

林秉璋說：「當初老闆有意預約我在畢業退伍後，繼續在運動用品店工作，但只開2萬5千元薪水，我不願永遠當個低薪族，當兵時偶然接觸到永慶徵才資訊，保障前九個月每月5萬元且不需相關經驗，決心給自己一個新的挑戰，退伍後即進入永慶房屋。」當時他告訴自己一定要努力，不能輕言放棄，首先要改變的就是內向的個性。

在同事與主管的協助下，他一步一腳印，慢慢不再害怕與人接觸，但工作前9個月，他只成交了2間房，成績不盡人意，讓他一度萌生放棄念頭，直到遇見他職涯中的貴人。

當時的主管鍾森致協理鼓勵他，「工作那麼認真，要給自己時間、相信自己。」就這句話改變了他的一生，林秉璋說，受到鼓舞後，他懷抱拚勁，即使沒有交易，仍熟背台北車站周邊商圈每一間店面的屋主，同時積極深耕社區大樓；第二年開始，他的業績突飛猛進，24歲就達到百萬年薪，有了經濟能力，讓他順利在27歲結婚，婚後不久更買下自己人生中的第一間房子。

拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績（圖／永慶房屋提供）

▲林秉璋在27歲結婚，婚後不久更買下自己人生中的第一間房子。

如何維持業績長紅？林秉璋分享，他對自我要求超越主管與團隊的期待，這也是優秀與卓越的差別所在。「一定要付出更多，除了更努力，也要不斷充實專業。」

「工作是幫助別人完成需要，而不只是單純賣房子」。林秉璋回憶印象最深刻的一次服務，年邁的屋主住院治療，無法言語，擔任警衛的兒子年紀也不小，一邊工作一邊幫忙賣房，為了償清家中債務，房子必須賣到一定的價格，這讓每天凌晨才下班的他愁容滿面。

透過服務，林秉璋發現屋主還將自家隔成7、8間雅房出租，只為儘早償還債務，他知道賣房這件事，對他們家至關重要。林秉璋四處奔走洽詢合適客戶，想盡一切辦法，最後在他努力下找到買主，順利成交，「去找屋主簽授權書時，屋主躺在病床上顫抖著手，好不容易才完成」。現在屋主的兒子已經退休，生活很快樂，這讓林秉璋充滿成就感。

拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績（圖／永慶房屋提供）

▲林秉璋從半年賣不出一間房，到1個月達標千萬業績，始終不變的就是一股拚勁。

「如果當初沒有投這個履歷，就沒有今天！」今年1到2月，榮登全公司第一名，目前仍保持在亞軍位置，他笑說，自己很幸運，賺到錢還可以自己安排生活。加入永慶房屋前，從未出過國的他，現在每年出國2、3次，今年還獲得公司的「杜拜雙人遊」海外旅遊獎勵。

以前再怎麼努力就是2萬多收入，現在的林秉璋，年薪都是百萬起跳，還可兼顧家庭與生活，林秉璋說：「未來將持續提供最完善的服務給每位信任我的客戶！」

拚勁不變　林秉璋從賣不出房到一個月千萬業績（圖／永慶房屋提供）

▲林秉璋今年獲得月例會冠軍。

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