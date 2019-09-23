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國家防災日救災演練　慈濟展現賑災支援實力

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▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。

921震災後，全台慈濟志工動員投入救災工作，共設置31處包含總指揮及救災服務中心，提供熱食及帳蓬、睡袋、棉被、水、乾糧、奶粉、照明設備等民生物資，服務救難人員與災民，另有17處的定點義診及巡迴醫療，充分發揮了及時援助的功能，服務救難人員與災民。慈濟志工藍天白雲的動員身影讓各界印象深刻，而當時擬定的賑災模式也沿用至今，20年來，風災、水災、地震等災害未曾停止，慈濟也在過程中研發出許多救災法寶與愛護地球的慈悲科技。

▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟在南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心、台中市梧棲分隊、彰化縣員林鎮圓林園的防災演練，展出應用在救災中的福慧桌、福慧椅、福慧床、香積飯、環保毛毯、防穿刺鞋墊、LED帽、防割手套，而在內政部消防署訓練中心的會場，更展出因應大型災害需要飲食、運送物資的設備包含行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。

▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）

雄赳赳的慈濟急難救助隊展出演練，他們曾投入慈濟921地震、莫拉克風災、蘇迪勒風災、台南0206震災、花蓮0206震災等。對於這些救災法寶的研發，源自慈濟急難救助過程中，協助受難災民、志工、救難人員看到的需求。
北區慈濟急難救助隊隊長嚴聖炎表示，921地震後發現「通訊」的重要性，因此第一個研發的就是通訊設備，而與工研院等合作開發淨水設備，今天展示的RO淨水船一天可提供5噸水、另一台則可以提供熱水，今日展出最大型的RO淨水設置一天可提供15噸飲水，而行動廚房一個小時可提供3百人份的餐食。

▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）

陳建仁副總統在整個視察、演練後總評表示，二十年前，921大地震造成非常嚴重的傷亡，20年來，從今天各位展現出來的，可以看到台灣的防災能力已經達到世界一流的水準，我們看到國軍、消防署、搜救隊等完善的指揮體系及裝備器材，是國內第一線最強大的力量。民間團體也展現各種先進設備、專業器材等，都是我們未來救災的強大的後盾。慈濟的各項後勤設備、餐點，都是我們每次災害時，後勤資源最佳的夥伴，對於慈濟志工在現場無私的奉獻，我們萬分的感激。

▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟基金會表示，「走到最前、做到最後」，20年前的921，慈濟呈現出台灣「以善、以愛」為寶的典範，從921至今，「慈濟賑災模式」不僅從台灣拓展到海外，成為各方取經學習對象外，目前更已納入各類救災防災機構的協防單位。

▲▼2019年「國家防災日大規模震災消防救災動員演練」於9月20日在南投、台中、彰化展開，慈濟也以支援救災人員後勤的角色參與三地演練，共動員1百多人投入，包含支援膳食、飲用水、帳篷、桌椅等物資設施，強化政府對救災人員之後勤照顧，在內政部消防署南投訓練中心更展出行動廚房、行動淨水設備、淨水車、淨水船、全地形車ATV、生質能源汽化爐、太陽能LED路燈等機具。（圖／慈濟基金會提供）

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