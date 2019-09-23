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週末衝台中市環保藝術節　蘇打綠阿福的親子私房玩法大公開

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▲▼臺中市環保藝術節-台北場-嚴正嵐,阿福。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019台中市環保藝術節開跑，蘇打綠團長阿福、嚴正嵐共同出席台北搶先體驗記者會，各自分享自己的私房玩法。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

生活中心／台北報導

週末怎麼玩才不廢，建議9/28、9/29這兩天一定要衝一波台中市環保藝術節，活動結合環保、音樂藝術、市集、親子等元素，8大區域亮點各有特色，不同路線玩法適合各年齡大朋友，也很推薦給家長來遛小孩。蘇打綠團長阿福身為兩個孩子的爸爸，他開心分享「親子免廢嬉遊」攻略，帶著小朋友同遊絕對不能錯過3大站。

2019台中市環保藝術節，即將於9/28～9/29在台中市市政北二路與河南路三段路口旁空地盛大展開，從下午2:00開始就有一系列精彩活動登場，除了在主舞台有歌手及樂團熱力開唱，嘉年華遊行、工作坊、市集與花草系Dress Code等豐富周邊活動，也等著民眾前往體驗，另外還有以保育動物石虎為原型打造的大型裝置藝術-石虎抱抱，讓大家可以拍照互動。

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▲▼臺中市環保藝術節-台北場-嚴正嵐,阿福。（圖／記者黃克翔攝）

▲阿福開心提到台中市環保藝術節融入許多親子元素，很推薦家長帶著小朋友一起參與。

由於今年活動各個環節融入了環境保護的理念，富有教育意義，對於親子家庭來說，帶著孩子一起來，既可以增進彼此情誼，還能透過寓教於樂方式，培養他們當一個愛地球的綠色小公民。這麼難得的機會，蘇打綠阿福私下透露已經準備要和小朋友去參與活動，並且大方公開自己的私房路線玩法。

第一站
9/28、9/29都有的「環保藝術親子嘉年華」，家長可以運用回收物或二手衣物發揮創意為小朋友扮裝，在現場走秀與大家同樂之外，還可以跟著「永續大神」一起歡樂遊行；「永續大神」是一個利用罐子、榻榻米等各種材料設計而成的大型布偶，將廢棄物品再度活化使用，賦予它新的價值、新的藝術能量，從垃圾變成黃金。而阿福去年帶了一群年輕團隊到紐約時代廣場做台灣遶境文化快閃活動時，就把「永續大神」一起帶了過去，當時驚豔國際引起許多人注意，覺得很不可思議，去年底在淡水展覽時，也深受小朋友喜愛，這次首度降臨台中，阿福特別推薦絕不能錯過。

▲▼臺中市環保藝術節-台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺中市環保藝術節-台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲零廢棄時尚品牌Story Wear，回收丹寧布製成環保杯套，把即將丟掉的牛仔褲變成實用的生活小物。

第二站
主打可以現場報名玩創意DIY的「不廢物生活體驗區」，由「明日餐桌」、「零廢棄時尚Story Wear」以工作坊的形式，於現場融入環境永續理念，讓小朋友了解就算是外表看起來不美觀的蔬果、或是即將丟掉的牛仔褲，都可以藉著一點小巧思讓被視為「垃圾」的物件重生。例如「零廢棄時尚Story Wear」將帶著大家動動小手，把回收丹寧褲、廢棄皮料等做成可夾上筆記的捕夢網，或是轉化為小型托特包。阿福認為，除了可以幫小朋友製作一些可愛配件，能夠邊做邊學習一件很棒的事。

▲▼臺中市環保藝術節-台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲剛獲得2019年台中珍奶節雙料冠軍的「黑沃咖啡」，活動當天會在現場擺攤，讓大家品嚐好滋味。

第三站
到現場一定要逛逛「GoodMoment好時光市集」，集結近50攤支持永續、環保的品牌，販售吃喝與文創等不同種類商品，還有台中冠軍珍奶助陣，而像是阿福在有了孩子之後，對於食品安全更加重視，因此主打有機、無毒無化學添加的輕食與烘焙品，以及利用自然農法與土地共生的小農產品，他特別感興趣，家長可以帶著小朋友一起認識更多友善環境、健康無毒的好選擇。

除了邀請大家走到戶外，在週末開心嗨玩台中市環保藝術節，阿福也提到，參與活動不但有音樂可以聽、市集可以玩，同時還能響應2019世界地球日「與野共生」的精神，從環保概念中學會「珍惜」，懂得珍惜事物，就會不捨得丟掉，並且重複使用，自然而然就能找回珍惜的心。

【2019臺中市環保藝術節】
活動日期：9/28（六）～9/29（日）14:00 準時開始
活動地點：台中市市政路北二路與河南路三段路口（近台中老虎城購物中心）

（臺中市政府廣告）

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