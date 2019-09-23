美籍專家談人道救援集體行動和社區復原力

圖、文／慈濟基金會 林佳予

慈濟基金會舉行「全球防災與永續發展」國際學者論壇，來自美國洛杉磯應急準備基金會執行長Brent H. Woodworth在災害救濟人道救援議題上，提出「集體行動和社區復原力」的觀點進行分享。Brent指出，災害復原力要從社區做起。任何社區都無法完全不受災害影響，或是完全脫離全球環境和地緣政治因素。所有社區與個人都曾經歷一定程度的互依關係，而這種關係也帶來挑戰與機會。

「在建立社區復原力時，政府、企業、學術機構、醫療服務供應者、慈善組織、社區成員與宗教界總是團結力量更大。社區的共同意識與降低風險的承諾是這項目標的成功關鍵。」Brent表示，冷漠和抗拒是限制復原力潛能的因素。社區利益相關者原本立志實施長期準備和調適措施，然在危機事件發生後，未受直接影響的個人卻迅速喪失這種意願與承諾。

然而，危機事件能創造經歷重大改變的個人和社區利益相關者。他們戰勝悲劇、發現希望。他們樂於助人，並未淪於冷漠。他們選擇合作、放下衝突。這些個人和社區團體促成社會變革並建立長期復原力。Brent認為，如欲建立社區復原力，我們必須大幅擴展和改變目前的社區參與策略。

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Brent指出，我們必須暸解當地優先工作，進行質化與量化分析，共享資訊、同心協力，讓當地居民與社區領導規劃、組織、溝通、付出、教育和實踐等工作。社區必須體認風險，並將這種體認轉化為現況下的集體行動。成功的社區復原力共同特點包括「創新、合作、持續、可衡量、可複製」等項目。

自然和人為危機事件嚴重程度持續增劇。因此必須經過省思現有的準備、調適、應變和重建計劃，方可應對當前挑戰，所以創新之路勢在必行。

Brent說，讓利益相關團體的複數代表和領袖齊聚一堂、形成共識。這種合作方法鼓勵積極討論，藉此應對挑戰與共享機會。而想要讓計劃成功，就必須具備自我持續的能力。不論短期或長期，所有選定計劃都應該要可以衡量，以便判定其可行性。

Brent提及，對成功計劃加以發展與記錄，能在具有類似挑戰的團體和社區中擴展或複製。能力建立可以加快複製過程、創造社區福利。複製過程也能根據社區特定需求進行改良和變更。