「廢物」、「去死」三字經罵妻15年不曾停　妻果斷休夫法官判准

李男婚後性情大變，長期精神凌虐妻子，判准離婚。（示意圖，與本案無關／取自Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

江姓女子與李姓男子結婚並育有兩子，江女表示李男婚後性情大變，不時會羞辱她、喝令她滾回娘家，讓她15年的婚姻生活飽受精神虐待，已不堪繼續同居，故訴請離婚。高等法院最終認定李男需為婚姻出現問題負起責任，判准離婚。

判決書指出，江女與李男2004年婚後李男突然性情大變，不只會時常以三字經「幹XX」、「廢物」、「去死」辱罵她，2018年6月兩人發生爭執時，還直接喝斥她滾回娘家，當時江女認為與先生已不宜同居，毅然決然帶子女回娘家。分居期間，李男仍不斷騷擾江女，同月28日，竟騎車尾隨以車輪故意將江女腳部壓傷；還有一次趁江女騎車載小孩出門時，行駛至江女前方後故意減速干擾，同時傳送訊息「那天在你家發誓你應該沒有忘記吧，你一直叫你爸載你上班，小心你的毒誓害你爸被撞死」，各種恐嚇使江女心生畏懼，為此還申請了保護令。

李男出庭後表示從未辱罵過江女，也沒有對江女施暴，更直指妻子和公司林姓經理有不倫戀，過去曾從江女手機中見她與林男互傳情色影片。李男表示如今婚姻會失敗，應歸咎於太太有婚外情，在此請求返院駁回離婚之訴。

高等法院依江女與李男在通訊軟體的對話中發現，李男多次曾因家庭生活瑣事與江女吵架，溝通過程確實常以「幹XX」、「廢物」、「去死」等言語辱罵江女；而江女過去也真的因李男多次的騷擾行為，聲請保護令獲准。至於李男所說的婚外情一事，法官表示，單以互傳色情影片就認定這是造成婚姻破裂的原因實在無法證明，綜合以上，認定婚姻出現問題主要肇因於李男多次辱罵江女，將她趕出家門以及不斷騷擾其生活所致，故判准離婚，全案仍可上訴。

