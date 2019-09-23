雲端最有錢／35％民眾首選房地產避險　達人放大招6折買房

新聞節目中心／綜合報導

房價緩跌，台商回流，許多的剛性需求民眾進場，交易量緩步上揚，房仲彙整統計分析，今年1至7月買賣移轉棟數創5年新高，再加上美國帶頭喊降息，台灣房市維持超低利率，有利房市交易。不過，今年買氣仍難跨過30萬「復甦防線」，甚至買氣數字背後存在兩大陷阱？ 甚麼陷阱呢？ 未來幾年房市仍要面臨三大利空的夾擊，想要買房，你除了觀望還要準備好殺價的作戰技巧。怎麼樣挑選一間可以立於不敗之地的房子，還有看中一間房子後，那些話術可能會讓你多掏錢？我們特別邀請到心理諮商師，以及豪宅銷售的資深房仲，來教你破解房仲話術。

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《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。