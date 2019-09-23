好奇之櫃可擺放任何物品　A’DESIGN AWARD告訴你家具設計有多好玩

A’DESIGN AWARD由來自世界各地的學者，新聞成員，其他設計師和行業專家組成的大型評委會組成，他們在自己的設計專業領域發光發熱，並且都同意遵守A’DESIGN AWARD和競賽評審團的行為準則。獎項種類多達 100種，是世界上分類最齊全的設計競賽獎項，而評審團每年更新一次新名稱，以增加新觀點，並確保不會產生利益衝突。

作為A’DESIGN AWARD媒體合作平台的瘋設計繼之前公布的「2019 A’DESIGN AWARD 最佳建築設計播放列表」之後，今天要來跟大家分享2019 A’DESIGN AWARD最佳家具家飾設計獎，很多概念都非常新穎且造型出人意表，非常好玩！

Bandage by Bogdanova Bureau

同時身為室內設計師的Bogdanova Bureau，對25個人進行了調查，了解他們坐在沙發上時最擔心的問題。大多數人表示，「會自己到處跑的靠枕」是一個煩人的因素。他們說由於靠枕的存在讓他們不能立即坐在沙發上放鬆，他們需要挪動靠枕或身體去尋找出舒適的位置。打掃時也必須額外將到處散落的靠枕好好地放回原位，增加了打掃的難度和時間。設計團隊決定在設計改善這一點，所以繃帶的想法誕生了！

請繼續往下閱讀...

設計師的任務是用最簡單的方法增加額外的舒適度，在沙發背面添加彈性膠帶，使用者可以將靠枕固定在所需位置，這使他能夠採取最舒適的姿勢。相對地改變靠枕的位置非常容易， 你只需要將鬆緊帶向後移動即可。

Goccia by Giuliano Ricciardi

Goccia就是陶瓷器材的雨滴，也是回中的一點一滴。它可以擺放在戶外或室內，用於各種目的甚至擺放食物。這些容器配有暖白色LED燈，成為柔和光線的散射體，為周圍環境營造了良好的氛圍。Goccia有3種尺寸，其中最大的尺寸還加裝環狀橡木增加置物功能。

Portuguese Roots by Alexandre Caldas

Portuguese Roots休閒椅，它讓藝術與手工藝完美共生，由於使用實木且手工打造使它得以一椅永流傳。它採用天然最高貴的材料－天然油木打造而成，延長至極限的長線設計與舒適度成比例，使它有著蹬羚奔跑般的外觀。

Reverse by Mattice Boets

看時光飛逝我們抬頭仰望，時鐘的造型卻永遠保持不變。為什麼？是不是該看到一些變化的時候了？ Reverse是一種簡約而不尋常的時鐘設計，具有微妙的變化：Reverse有兩個不停旋轉的圓圈，外圈為小時的刻度，內圈則為分鐘的指標。指標「分」分鐘鐘的追著「時」間跑，是不是很有趣呢？

Kurus by Markus Hofko

基本理念的靈感來自於文藝復興晚期的好奇之櫃（wunderkammer或curiosity cabinet）。這些木製櫥櫃是帶有各種不同尺寸的箱子的貨架系統，用於容納來自世界各地的奇蹟物品，並將它們置於有趣的佈置中。這些和類似的70年代和80年代展示的概念在他們的設計中得到了修復。相比之下，Kurus是一個模塊化系統，不需要任何螺釘或工具，可以立即更改佈局。可以輕鬆更改和重新安排。

圖文來源／MY MODERN MET

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。