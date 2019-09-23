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Smart智富／安養信託讓退休保障更完善

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　王儷玲

退休族如果想安養晚年，首要前提就是得保護自身財產安全。近3年，安養信託金額逐年攀升，有愈來愈多人透過成立安養信託自主規畫退休財產的安全。安養信託具有「財產保障、專款專用」特性，透過信託專戶來支付包括安養照護和醫療服務所需要的費用，可以保障高齡者與行動不便身障者的財產安全，避免被有心人詐騙或是被隨意挪用。

在先進國家，老人財產安全是退休規畫的重要一環。按現況分析，老人財產會損失，主要有3個原因：1.老人罹患失智；2.受到詐騙；3.親屬之間的巧取爭產。

根據衛福部報告，世界衛生組織（WHO）預測全球每3秒鐘就增加一名失智患者，台灣目前的失智者約逾28萬人，台灣進入高齡化社會後，預計失智人口會愈來愈多。老人因失智或判斷力差，容易被詐騙，或被有心人利用各種手段侵占財產，一旦產生鉅額損失，就會有「銀髮財務危機」，造成社會問題，這是年長者財產需要保護的首要原因。

信託財產具有「獨立性」，因此可以避免老年時財產遭到他人或是不肖子女的覬覦或是搶奪；而且透過信託契約可以保障被信託的財產能以有效、且尊重信託意旨的方式運用，例如支應每月必需的生活費、醫療費用或是安養機構費用等。

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有人可能認為安養信託是「有錢人家」的專屬服務，必須要有一定的積蓄才可以承辦。事實上，以日本經驗為例，信託資產達1,000萬日圓（約合新台幣300萬元）即有信託的價值。而且安養信託所需費用分為簽約手續費和信託管理費，簽約手續費為單筆收取，從1,000元到1萬元不等，至於信託管理費則是依照信託財產的比率收取，大致在每年收取0.2%～1%，各銀行的方案略有差異。

此外，除了信託業務本身，金管會也鼓勵信託業者開發異業結盟的信託商品，例如：結合醫院醫療及社會福利、安養機構提供周邊服務等。目前安養信託在政府以及信託公會的鼓勵下，不論公私營銀行皆推出相關服務。到2019年第1季止，安養信託資產總額已衝破180億元，凸顯市場上對安養信託確實有相當的需求。

有鑒於安養信託需求逐漸成長，金管會正研擬從政策面補貼相關管理費用，讓信託業務能更普及化，讓民眾能便利又便宜地享受信託財產帶來的好處，建議可以多了解、運用。隨著愈來愈多機構投入，台灣能打造成一個舒適且財產安全的退休生活圈。(本文作者現為國立政治大學副校長暨金融科技研究中心主任、中華民國退休基金協會理事長)

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