專訪／華南產險總經理凃志佶：獨家寵物險提供7大保障　與東森合作創雙贏　

▲華南產險與東森保代獨家合作，推出寵物險，希望創造雙贏。左起為華南產險協理兼意外險部經理檀思源、華南產險副總經理陳文智、華南產險總經理凃志佶、東森保代副總王令佐、華南產險課長丁豫聖。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣越來越多人養寵物，其中更是有不少民眾也把家中寵物視為「毛小孩」，東森保代與華南產險因此攜手推出獨家專案「東森華南寵物險」，華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時表示，這張保單不僅僅是保障寵物，更是從飼主的角度出發，不僅是業界首張醫療理賠次數無上限保單，更是把貓、狗保費分開計算。

東森華南寵物險一共有7大保障，除了一般常見的「醫療費用保障」、「侵權責任」、「協尋廣告費用」、「喪葬費用」、「寄宿費用」外，華南產險這次也特別以飼主的角度延伸出兩項新保障「重新取得費用」及「旅遊行程取消費用」。

所謂的「重新取得費用」，是指原來投保的寵物在保障期間內往生, 重新領養的所產生的費用，但是新領養的寵物還是需要另外投保一個新的保單。這是為了響應政府「以領養代替購買」的政策，當寵物死亡後，除了可以選擇購買以外，也提供認養費用補償的選項，除了給付認養、施打晶片費用外，也同時可給付美容、體檢、結紮、除蟲等費用，大大提升飼主的領養意願。

「旅遊行程取消費用」則是指飼主如果在旅遊前7天，因家中貓狗生病、意外受傷或死亡導致行程取消，飼主最高也可領到5000元保險金。以上這兩項皆是這張保單特別為飼主所研擬出來的保障。

▲華南產險總經理凃志佶。（圖／記者林敬旻攝）

凃志佶表示，華南產險會推出寵物險的主要原因，是針對台灣社會越來越多人飼養寵物，保險公司也本著社會責任的關係，提供消費者這項服務；不過調查目前市面上的寵物險保單發現，大多數的保單都僅是保障「貓狗」，對於飼主反而沒有什麼保障，因此，這次推出的寵物保險就特別針對飼主的部分做加強。

凃志佶也強調，寵物的醫療費用其實都相當昂貴，某種程度上來看還會比人還貴，因此這次在整個保單的規劃上對飼主也比較友善，像是保單免自付額，在醫療的部分沒有補償比例的限制，且沒有理賠次數的上限，另外還有200萬的侵權責任險，這些都可以轉嫁寵物在外所帶來的一些賠償責任。

此外，市面上不少寵物險會將如比特犬、鬥牛犬、獒犬等具較高攻擊性的犬種排除在納保資格內，但這次華南與東森一起推出的寵物險裡頭，這類的犬種全都可以納保，只是在「侵權責任」這塊上沒有納入保障而已。

另外，凃志佶說，其實這次跟東森保代合作，也是看中東森集團旗下有「東森寵物雲」，不僅有自己的寵物店，且對於在媒體曝光也相當大，當然也希望這樣的合作模式可以創造出雙贏的局面。

▼華南產險總經理凃志佶。（圖／記者林敬旻攝）

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