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一起「Q一下」超洗腦！網紅界掀狂潮網讚翻　「各種同學」翻拍大挑戰

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▲▼阿Q桶麵量身打造的「腹能量單曲」 。（圖／業者提供）

▲由呂士軒跨刀為阿Q桶麵量身打造首支「腹能量單曲」。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

先前歌手呂士軒跨刀為泡麵品牌-阿Q桶麵量身打造了「腹能量單曲」Q一下，整首歌超洗腦，不僅歌詞有趣又好記，據說這支MV還強勢號召了全台五十位嘻哈高校生一起Chill！其中「Q一下、Q一下」不斷重複的魔性旋律，讓人想記不起來都難！MV中阿Q跟學生們共舞的舞蹈動作也很簡單好記，感覺看完隨時隨地都能跳上一段！

▲▼ 阿Q桶麵量身打造的「腹能量單曲」 。（圖／業者提供）

然而，沒想到阿Q不滿足於此，居然在暑假尾聲來了回馬槍，向幾個各有擅場的youtubers發出挑戰！不管是歌曲還是舞蹈，每個被點名到的人都得使出渾身解數才能應戰！

其中最有趣的，就是現在深受學生喜愛的「各種同學」的MV翻拍了！不論是劇情神複製，還是誇張的八點檔演技，搭配台語對話等，都讓人看了笑噴，也掀起一波網友熱議。

「各種同學」不僅得用僅存的班費翻拍MV，還用精準到位的八點檔演技拍攝，十分爆笑，尤其還要在極少預算下神還原內容，像是滾泡麵、阿Q球鞋等，最後劇情還來個神反轉，各種奸詐心機互鬥，讓網友看完紛紛讚爆，紛紛敲碗詢問前面的276集哪邊可以看到！嘿，比對一下原版，就知道同學們的神還原度真不是蓋的！

是否還有續集？這就要看阿Q會再出什麼難題給同學們啦！
 

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