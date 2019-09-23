瘋電影／電影哆啦A夢：大雄的月球探測記　月兔外星人

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影很好看啊，卻沒看到什麼宣傳，好可惜，小叮噹是每個暑假小朋友必須來做功課的電影，而劇本也越來越言之有物，針對小朋友出發的設計，不論視覺音樂，都有大幅進步，而且節奏安排也使大小孩都能接受，不像過去劇情過度複雜只有大朋友吃得消，這次非常好看說，尤其是音樂動人，題材也吸引人。

這次的議題非常新穎，當人類幻想期待擁有超能力的同時，其他星球擁有超能力的外星人，卻羨慕沒有超能力的人類，能夠靠自己的力量或者因為不足於是團結一致去完成共同的目標，這種成就感遠比擁有超能力輕鬆完成，樂趣更大，且過程中所獲得的人與人之間的互動，所產生的情感，彌足珍貴，很棒很棒的內涵。

電影非常適合小朋友觀賞，視覺色彩飽滿，音樂好聽，看完心情會很好，溫暖的後蘊。

片 名：電影哆啦A夢：大雄的月球探測記

英文名稱：Doraemon the Movie: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration

類 型：動畫、冒險

上映日期：2019-07-26

片 長：01時51分

導 演：八鍬新之介

演 員：水田山葵 、 大原惠 、 嘉數由美 、 關智一 、廣瀨愛麗絲(Hirose Alice) 、 柳樂優彌(Yagira Yuya) 、吉田鋼太郎(Kotaro Yoshida)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



信賴的力量讓我們緊緊相連！

「月球探測器」在月亮上捕捉到了白色影子，這則新聞引起熱議，大雄說那是月球上的兔子，結果被大家嘲笑。因此，大雄便用了哆啦A夢的祕密道具「異說俱樂部徽章」，在月球背面做建立了月兔王國。



有一天，不可思議的少年「琉華」轉學到大雄班上，還和大雄一行人一起到月兔王國玩，沒想到卻遭遇到 意料之外的危機……「琉華」究竟來自何處？而隱藏在月亮背後的真相又是？！

▲大雄不相信月球上面沒有月兔。

▲小叮噹幫忙大雄完成心願，並邀請宜靜到此一遊。

▲月兔王國食物好吃，月兔們超聰明。



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