瘋電影／電影哆啦A夢：大雄的月球探測記　月兔外星人

文/賴賴

瘋言瘋語:

電影很好看啊,卻沒看到什麼宣傳,好可惜,小叮噹是每個暑假小朋友必須來做功課的電影,而劇本也越來越言之有物,針對小朋友出發的設計,不論視覺音樂,都有大幅進步,而且節奏安排也使大小孩都能接受,不像過去劇情過度複雜只有大朋友吃得消,這次非常好看說,尤其是音樂動人,題材也吸引人。

這次的議題非常新穎,當人類幻想期待擁有超能力的同時,其他星球擁有超能力的外星人,卻羨慕沒有超能力的人類,能夠靠自己的力量或者因為不足於是團結一致去完成共同的目標,這種成就感遠比擁有超能力輕鬆完成,樂趣更大,且過程中所獲得的人與人之間的互動,所產生的情感,彌足珍貴,很棒很棒的內涵。

電影非常適合小朋友觀賞,視覺色彩飽滿,音樂好聽,看完心情會很好,溫暖的後蘊。

片 名:電影哆啦A夢:大雄的月球探測記

英文名稱:Doraemon the Movie: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration

類 型:動畫、冒險

上映日期:2019-07-26

片 長:01時51分

導 演:八鍬新之介

演 員:水田山葵 、 大原惠 、 嘉數由美 、 關智一 、廣瀨愛麗絲(Hirose Alice) 、 柳樂優彌(Yagira Yuya) 、吉田鋼太郎(Kotaro Yoshida)

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:車庫娛樂



劇情大綱



信賴的力量讓我們緊緊相連!

「月球探測器」在月亮上捕捉到了白色影子,這則新聞引起熱議,大雄說那是月球上的兔子,結果被大家嘲笑。因此,大雄便用了哆啦A夢的祕密道具「異說俱樂部徽章」,在月球背面做建立了月兔王國。



有一天,不可思議的少年「琉華」轉學到大雄班上,還和大雄一行人一起到月兔王國玩,沒想到卻遭遇到 意料之外的危機……「琉華」究竟來自何處?而隱藏在月亮背後的真相又是?!

▲大雄不相信月球上面沒有月兔。

▲小叮噹幫忙大雄完成心願,並邀請宜靜到此一遊。

▲月兔王國食物好吃,月兔們超聰明。



