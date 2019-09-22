全台首創聲音實境解謎遊戲　《音波獵手》嘉義開跑

▲聲音實境解謎遊戲，音波獵手2019耳朵的嘉義環遊開跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在城市裡玩遊戲，還能變出什麼新花樣？嘉義市文化局自2017年推出陳澄波主題實境遊戲《忘憂旅社》大受好評後，今年再度委託娛樂設計公司聚樂邦，推出以「聽覺」作為核心元素的戶外實境遊戲《音波獵手》，22日在嘉義之心願景館舉行遊戲開跑記者會。市長黃敏惠指出，音波獵手是一個以聽覺為核心的遊戲，讓你可以藉由好玩的遊戲及故事來環遊嘉義市，整個城市都是我們的博物館，歡迎大家一起來發掘嘉義市的美。

黃敏惠感謝參與共創者以及在座玩家一起投入，讓科技與現代潮流結合城市的進步並和國際接軌;這次音波獵手用耳朵來玩遊戲，更是全國第一個用聲音感受文化的遊戲，玩的時候需要靜下來仔細聆聽。

不同於市面上流行以視覺為主的解謎遊戲，《音波獵手》採用聽覺作為遊戲主要核心，把嘉義市區的聲音地景，像是火車聲、市場叫賣聲、製作木材的聲音都作為遊戲的提示來源。遊戲透過牌卡搭配LINE機器人系統，一步一步抽絲剝繭，找到故事中阻止失控機器蟲的密碼，拯救消失的嘉義之音，讓更多人用雙腳深入嘉義市的角落，發現那些值得被探究的聲音跟文化。遊戲共規劃三條路線，分別介紹嘉義市的林業文化、歷史文化與城市文化，每條路線約2小時可以達成，非常適合遊戲新手輕鬆入門，一邊玩遊戲一邊遊嘉義市。

本遊戲是集合眾人之力共同創作而成的作品。主辦單位徵選了20位嘉義在地人或對嘉義有興趣的人，透過兩天的共創工作坊與講座，設計了12道謎題關卡。共創者廖明和說，感謝主辦單位邀請嘉義在地文史工作者余國信、聲音地景工作者吳燦政來授課，讓大家體會到聲音的多元；創作遊戲要經歷不斷的失敗，要調整好心態，並實際到處試玩，因此發掘到不一樣的嘉義市，進而產生更深的情感。

《音波獵手》自9月21日起至11月30日(六)為止免費參與。文化局提供限量1000盒遊戲盒免費供民眾索取（每週限量，送完為止）。拿到遊戲盒後，大家可以自由選擇適合的時間開始探索這座城市，歡迎有興趣的民眾至嘉義車站旁嘉義之心願景館及文化局服務台索取。相關訊息請上嘉義市政府文化局網站(http://www.cabcy.gov.tw/web/)查詢。